Siemens обвинили в помощи оккупантам с решением проблемы воды в Крыму

В Крыму заметили насосное оборудование марки Siemens.
Оборудование в захваченный Россией Крым для выкачки воды в бассейне речки Зуя поставила немецкая компания Siemens.
В сообщении на сайте Ассоциации реинтеграции Крыма говорится, что на фото оборудования насосной станции (Бештерек-Зуйского водопровода), распространенных "властью Крыма", их основную составляющую составляют насосы марки Siemens.
Учитывая эту ситуацию Ассоциация обратилась с официальным письмом в главную штаб-квартиру Siemens в Мюнхене, в австрийскую компанию Siemens, в ее дочернее предприятие в Киеве и в филиал Siemens в Москве.
В письме Ассоциации было указано на использование российской оккупационной администрацией в Крыму поставленного и обслуживаемого европейскими структурами оборудования Siemens не только в нарушение санкций Европейского Союза, но как орудия для экоцида и совершения военных преступлений на полуострове.
Отмечается, что главной целью Бештерек-Зуйского водопровода является обеспечение военных баз РФ в Крыму, как средства дальнейшей российской агрессии и одновременно – содействие преступному переселению в Симферополь российских колонизаторов, для обустройства которых осуществляются соответствующие условия.
Читайте такжеВ Крыму оккупанты заблокировали десятки украинских сайтов
Скандал с оборудованием Siemens в Крыму:
- Напомним, в 2018 году Россия доставила в аннексированный Крым четыре газовые турбины, которые по внешнему виду напоминают оборудование производства немецкого концерна Siemens. В компании заявили, что имеют доказательства, что все четыре турбины, которые поставлялись для осуществления проекта на юге России, вместо этого незаконно попали в Крым.
- В госкорпорации Ростех заявили, что дочерняя компания Технопромэкспорт закупила турбины для энергообъектов в оккупированном Крыму "на вторичном рынке". В компании не указали фирму-производителя поставленного в Севастополь оборудования, но отметили, что купленные установки модернизировали.
- Как известно, в ЕС запретили вести бизнес в Крыму после аннексии полуострова в 2014 году.
Прекращение водоснабжения Крыма
Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.