Siemens обвинили в помощи оккупантам с решением проблемы воды в Крыму

Компанию Siemens обвинили в работе в Крыму / Reuters

Оборудование в захваченный Россией Крым для выкачки воды в бассейне речки Зуя поставила немецкая компания Siemens.

В сообщении на сайте Ассоциации реинтеграции Крыма говорится, что на фото оборудования насосной станции (Бештерек-Зуйского водопровода), распространенных "властью Крыма", их основную составляющую составляют насосы марки Siemens.

Учитывая эту ситуацию Ассоциация обратилась с официальным письмом в главную штаб-квартиру Siemens в Мюнхене, в австрийскую компанию Siemens, в ее дочернее предприятие в Киеве и в филиал Siemens в Москве.

В письме Ассоциации было указано на использование российской оккупационной администрацией в Крыму поставленного и обслуживаемого европейскими структурами оборудования Siemens не только в нарушение санкций Европейского Союза, но как орудия для экоцида и совершения военных преступлений на полуострове.

Отмечается, что главной целью Бештерек-Зуйского водопровода является обеспечение военных баз РФ в Крыму, как средства дальнейшей российской агрессии и одновременно – содействие преступному переселению в Симферополь российских колонизаторов, для обустройства которых осуществляются соответствующие условия.

Читайте такжеВ Крыму оккупанты заблокировали десятки украинских сайтов

Скандал с оборудованием Siemens в Крыму:

Напомним, в 2018 году Россия доставила в аннексированный Крым четыре газовые турбины, которые по внешнему виду напоминают оборудование производства немецкого концерна Siemens. В компании заявили, что имеют доказательства, что все четыре турбины, которые поставлялись для осуществления проекта на юге России, вместо этого незаконно попали в Крым.

В госкорпорации Ростех заявили, что дочерняя компания Технопромэкспорт закупила турбины для энергообъектов в оккупированном Крыму "на вторичном рынке". В компании не указали фирму-производителя поставленного в Севастополь оборудования, но отметили, что купленные установки модернизировали.

Как известно, в ЕС запретили вести бизнес в Крыму после аннексии полуострова в 2014 году.