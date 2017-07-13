В Крыму замечены еще две санкционные газовые турбины Siemens — СМИ

В аннексированный Крым были доставлены еще две газовые турбины.

Об этом сообщают репортеры агентства Reuters, которые увидели привезенное оборудование в порту Феодосии.

У агентства нет независимого подтверждения, что прибывшие турбины являются оборудованием немецкого концерна Siemens.

Журналисты описали их как четыре цилиндрических предмета длиной в несколько метров. Турбины были упакованы в брезент. Их размеры и форма якобы соответствуют газотурбинным системам компании Siemens.

5 июля агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что две турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя. Они якобы предназначены для использования на будущей электростанции в этом городе. Отмечалось, что турбины прибыли с полуострова Тамань. Там компания "Технопромэкспорт" строит электростанцию, где, согласно контракту, должны использоваться турбины Siemens.

По данным Reuters, эта же компания связана с проектом электростанции в Севастополе и немецкое оборудование изначально планировали использовать в аннексированном Крыму.

Напомним, концерн Siemens в понедельник, 10 июля, подтвердил, что две газовые турбины вопреки воле концерна был доставлен в Крыму. Этот случай в компании назвали "четким нарушением контракта о доставке".

Кроме того, концерн подал в Арбитражный суд Москвы иск против компании "Технопромэкспорт" (структура "Ростеха") и петербургского совместного приятия "Сименс технологии газовых турбин".

В Siemens требуют "предотвратить дальнейшие поставки в Крым и возврата ранее поставленного оборудования в изначальное место предназначения".

Ранее в Siemens заявляли, что поддерживают санкции против РФ.