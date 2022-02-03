УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

След от приклада на лбу и побои на лице: стало известно о еще одной гибели бойца НГУ

3 февраля 2022, 09:58
Прослушать новость
Остановить

В НГУ говорят, что срочники чаще всего совершают самоубийства из-за финансовых трудностей или проблем в семье.

Нацгвардия, шеврон
В Нацгвардии прокомментировали гибель бойцов / azov.press

Стало известно о еще одной смерти военнослужащего Национальной гвардии, которую в НГУ называют самоубийством, однако родные погибшего не верят в эту версию.

24-летний боец Нацгвардии Игорь Гагин, служивший в Павлограде Днепропетровской области, погиб в 2018 году. Следствие по этому делу продолжается, говорится в материале ТСН.

Родные не верят в самоубийство

Сомнения в этом у его матери Ларисы появились сразу, как только она увидела тело сына. На посмертных фотографиях Игоря видны следы побоев.

"Видно следы сапога на носу... И на лбу было очень видно отпечаток от приклада автомата. Я мерила сантиметром. Все сходится", – рассказывает Лариса Гагина.

По словам Ларисы, у ее сына перед гибелью был конфликт с одним из офицеров. Что именно не поделили — не знает, но есть информация, что именно этот офицер приходил на пост к Игорю, и то ли после или во время этого визита раздался смертельный выстрел.

Реклама

Что известно о гибели солдат в НГУ

Руководитель службы психологического обеспечения главного управления Национальной гвардии Украины Вячеслав Олийнык сообщил, что за последние 4 года в Национальной гвардии произошло 11 случаев суицидов срочников.

"Я не знаю о таких случаях, чтобы смерть произошла в результате влияния других военнослужащих", — возражает полковник Олейник.

Он уверяет, что срочники чаще всего совершают самоубийства из-за финансовых трудностей или проблем в семье.

В свою очередь родители погибших ребят убеждают, что у их сыновей никакой финансовой или семейной проблемы не было и готовят митинг под ОП с требованием беспристрастного следствия.

Читайте такжеНовая смерть нацгвардейца в Днепре: СМИ раскрыли подробности

Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

Читайте еще:

viber
Нацгвардия НГУ Днепропетровская область
Сейчас вы просматриваете новость «След от приклада на лбу и побои на лице: стало известно о еще одной гибели бойца НГУ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 31 января: что нельзя делать в Афанасьев день и как не попасть в бедуПриметы на 31 января: что нельзя делать в Афанасьев день и как не попасть в беду Финансовый гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: Девам – выгоды, Весам – знаки судьбы, Скорпионам – удачаФинансовый гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: Девам – выгоды, Весам – знаки судьбы, Скорпионам – удача Опасность на каждом шагу: названы дни февраля 2022, когда могут подстерегать неудачиОпасность на каждом шагу: названы дни февраля 2022, когда могут подстерегать неудачи В моду на 2022 год вошла немного безумная и необычная женская стрижка осьминогВ моду на 2022 год вошла немного безумная и необычная женская стрижка осьминог Китайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздникаКитайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздника
10:09

В Госдепе отреагировали на "слив" El Pais ответов США и НАТО России

09:58

След от приклада на лбу и побои на лице: стало известно о еще одной гибели бойца НГУВидео

09:42

РФ усиливает свои войска возле границ Украины: стягивает Искандеры и военных - CNN

09:32

Подтвердить стаж для пенсии можно не только трудовой: в Кабмине приняли новое постановление

09:24

Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни

Реклама
09:24

Реформы или интриги: чего ждать Украине от нового посла СШАмнение

08:39

Кардиолог рассказала, как одолеть проблемы сердца и сосудов после COVID-19

08:32

Абсолютный антирекорд COVID-19 за все время пандемии: за сутки в Украине почти 40 тыс. больных

08:01

День ангела Максима: картинки, открытки и душевные поздравления в прозе и стихах имениннику

07:58

"Они не войдут в Украину": в Белом доме объяснили, что военные США будут делать в Европе

07:52

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2022: Ракам – враги, Весам – ревность, Водолеям – опасные авантюрыВидео

07:26

Лето будет жарким и продлится до октября: синоптик озвучил прогноз погоды в Украине на 2022 год

06:50

Ракетные удары и угроза для четырех городов Украины: астролог предсказал вторжение РоссииВидео

06:41

Байден и Макрон поговорили об Украине - обсудили наращивание войск РФ

06:39

Путин выставил Крым на торгимнение

06:25

Значение имени Максим: характер, судьба, совместимость

05:21

Спазмы мышц, боль в горле и храп: как недостаток воды влияет на качество сна

04:49

Больше не гадкий утенок: Хлои Кардашьян обнажила идеальную грудь и рельефный пресс

04:20

Принесет бедность и заберет удачу: три вещи, которые нельзя делать с иголкой в домеВидео

04:05

Удаляем жир и нагар: как в домашних условиях очистить кастрюлю, сковородку и другую посуду

Реклама
03:30

"Поломка в организме": хирург объяснил, почему люди делают операции по смене пола

03:29

С кем встречается Светлана Лобода: раскрыта личность любовника певицы

03:27

Какой популярный овощ может снизить риск инсульта - ответ ученых

02:09

Советы Комаровского: как быстро и эффективно избавиться от боли в горлеВидео

02:05

Как повысить уровень тестостерона: топ-5 идеальных продуктов

01:33

"Попал на деньги": Эллерт пожаловался на проблемы после расставания с Мишиной

00:51

Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в день Максима и как не попасть в бедуВидео

00:25

Шик и блеск: Алина Гросу ошеломила публику своим роскошным особняком - фотоФото

02 февраля, среда
23:56

Скончался известный актер из сериала Рабыня Изаура

23:24

Байден пояснил, для чего США перебрасывают дополнительные войска в ЕвропуВидео

22:51

За год заробитчане подпольно перевели в Украину около 7 млрд долларов

22:50

У Байдена неожиданно изменили оценку возможности вторжения РФ в УкраинуВидео

22:50

Можно ли пить кофе во время еды - ответ диетолога

21:45

Одиозный нардеп Трухин заявил о готовности сложить мандатВидео

21:36

"Чудес не бывает": эксперт объяснил рекордный скачок цен на продукты в УкраинеВидео

21:18

Синоптик рассказал, когда в Украину ворвется потеплениеВидео

21:14

Путин обвинил Украину в "саботаже" Минских соглашений

20:37

Сбываются мечты и сопутствует удача в деньгах: 4 знака зодиака, которые отличаются завидным везениемВидео

20:30

Кремль хочет выгнать из страны аккредитированные СМИ Германии: причинаВидео

20:28

Кабмин утвердил план вакцинации от коронавируса на 2022 год

Реклама
20:16

В США назвали план России для вторжения в УкраинуВидео

20:13

"Границам Украины грозят 125 000 военных РФ": Джонсон записал ролик после визита в КиевВидео

20:08

Анатолий Анатолич поведал, как детям получить визу в США

20:05

В Хмельницкой области мужчина повесил кота за то, что животное ело из его тарелки

19:30

Пришел пьяным к позициям ВСУ, потому что "устал от войны": на Донбассе задержали боевика-рецидивиста

19:23

По примеру Финляндии: что будет после отмены призывамнение

19:16

"Нет достоверных или теоретических дат начала агрессии РФ" - КулебаВидео

19:15

Украинцы считают себя несчастной нацией: какое место заняла страна в рейтинге

19:12

Голос країни-12: для победителя шоу ввели специальный суперприз

19:09

"Дом вдали от дома": в Киеве презентуют фильм об уникальном месте для семей с онкобольными детьмиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять