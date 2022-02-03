След от приклада на лбу и побои на лице: стало известно о еще одной гибели бойца НГУ

В Нацгвардии прокомментировали гибель бойцов / azov.press

Стало известно о еще одной смерти военнослужащего Национальной гвардии, которую в НГУ называют самоубийством, однако родные погибшего не верят в эту версию.

24-летний боец Нацгвардии Игорь Гагин, служивший в Павлограде Днепропетровской области, погиб в 2018 году. Следствие по этому делу продолжается, говорится в материале ТСН.

Родные не верят в самоубийство

Сомнения в этом у его матери Ларисы появились сразу, как только она увидела тело сына. На посмертных фотографиях Игоря видны следы побоев.

"Видно следы сапога на носу... И на лбу было очень видно отпечаток от приклада автомата. Я мерила сантиметром. Все сходится", – рассказывает Лариса Гагина.

По словам Ларисы, у ее сына перед гибелью был конфликт с одним из офицеров. Что именно не поделили — не знает, но есть информация, что именно этот офицер приходил на пост к Игорю, и то ли после или во время этого визита раздался смертельный выстрел.

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Что известно о гибели солдат в НГУ

Руководитель службы психологического обеспечения главного управления Национальной гвардии Украины Вячеслав Олийнык сообщил, что за последние 4 года в Национальной гвардии произошло 11 случаев суицидов срочников.

"Я не знаю о таких случаях, чтобы смерть произошла в результате влияния других военнослужащих", — возражает полковник Олейник.

Он уверяет, что срочники чаще всего совершают самоубийства из-за финансовых трудностей или проблем в семье.

В свою очередь родители погибших ребят убеждают, что у их сыновей никакой финансовой или семейной проблемы не было и готовят митинг под ОП с требованием беспристрастного следствия.

Читайте такжеНовая смерть нацгвардейца в Днепре: СМИ раскрыли подробности

Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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