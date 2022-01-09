Снежный "Армагеддон" в Украине спровоцировал смертельные ДТП и пробки

На всей территории Украины наблюдается гололедица, местами с налипанием мокрого снега
В воскресенье, 9 января, на всей территории Украины наблюдается гололедица, местами с налипанием мокрого снега.
Опасная погода уже стала причиной нескольких ДТП, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта по дорогам и улицам.
В Винницкой области произошла смертельная авария на заснеженной трассе. По предварительным данным, легковушка выехала на встречку и врезалась в грузовик. В аварии погибли три человека, сообщает Сегодня.
Во Львовской области в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля во Львовской области госпитализированы четыре человека. На трассе Львов-Луцк столкнулись рейсовый автобус "Радехов-Львов" и легковой автомобиль Мазда, сообщает ГСЧС.
В результате столкновения пострадали водитель и два пассажира Мазды - 39-летняя женщина и 10-летний мальчик. Все они с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу скорой помощи во Львов. Спасатели применяли гидравлические ножницы, чтобы освободить потерпевших из деформированного автомобиля.
Также госпитализирован водитель автобуса. Еще три пассажира получили травмы, однако после осмотра медиков они отказались от госпитализации. Всего на момент аварии в автобусе находилось 8 пассажиров. Для ликвидации последствий ДТП привлекали 10 человек и 2 единицы спецтехники.
На автодороге в Коростенском районе (территория Олевской общины) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: одному из водителей понадобилась помощь спасателей.
Об этом 9 января сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Житомирской области.
"9 января в 7:36 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что срочно необходима помощь спасателей в ликвидации последствий ДТП, произошедшей на автодороге, вблизи с. Кишинь Коростенского района. На месте происшествия выяснилось, что в результате столкновения двух легковушек KIA Sportage и ВАЗ-2106 водителя последнего зажало поврежденными конструкциями транспортного средства, а его пассажира, до прибытия бойцов ГСЧС, получили случайные проезды и он уже находился в "карете" скорой помощи. Водитель и пассажиры KIA Sportage травм и повреждений не получили.
С помощью гидравлических инструментов и резака спасатели деблокировали травмированного водителя и передали в руки медиков. Оба пострадавших были госпитализированы в лечебное учреждение г. Олевск", - рассказали в пресс-службе ГСЧС. К проведению аварийно-спасательных работ привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники.
В Кировоградской области за прошедшие сутки спасатели привлекались для оказания помощи водителям.
Оказана помощь водителю микроавтобуса по буксировке транспортного средства из кювета на дороге возле с. Молодецкое Аджамское СТГ Кропивницкого района. Бойцы 32-й ДПРЧ пгт Петрово оказали помощь водителю грузовика, который застрял возле с. Александродар Петровской СТГ Александрийского района. А спасатели 13-й ДПРЧ пгт Голованевск отбуксировали грузового автомобиля из усложненного участка дороги Н-24 Благовещенское-Николаев.
В Харьковской области в сторону Чугуева образовалась большая пробка, так как из-за ледяного дождя на дороге "каток".
"Дикая пробка под Харьковом со стороны Чугуева. Ледяной дождь обеспечил каток на дороге! Много мелких аварий, все ползут как черепашки", - говорится в сообщении.
Сейчас на улицах столицы работает около 140 единиц спецтехники Киевавтодора. Остановки общественного транспорта, лестницы, пешеходные переходы и тротуары расчищают 330 коммунальщиков в составе 53 бригад по ручной уборке.
Еще до начала осадков дорожники выехали обрабатывать противогололедными средствами, в частности, подъемы и спуски, брусчатки, мосты и тротуары.
Синоптики прогнозируют снегопад в Киеве до конца суток с налипанием мокрого снега. Завтра, 10 января, осадки должны прекратиться, но будет гололед.
Водителей предупредили быть осторожными и внимательными на дороге и не парковать авто на обочинах улиц – чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно расчищать дороги и проезды. Автомобили, которые будут мешать спецтехнике наводить порядок в снежную погоду, будут эвакуированы.
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