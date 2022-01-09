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Снежный "Армагеддон" в Украине спровоцировал смертельные ДТП и пробки

9 января 2022, 16:57

На всей территории Украины наблюдается гололедица, местами с налипанием мокрого снега

В Украине много ДТП на заснеженных трассах / dsns.gov.ua

В воскресенье, 9 января, на всей территории Украины наблюдается гололедица, местами с налипанием мокрого снега.

Опасная погода уже стала причиной нескольких ДТП, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта по дорогам и улицам.

В Винницкой области произошла смертельная авария на заснеженной трассе. По предварительным данным, легковушка выехала на встречку и врезалась в грузовик. В аварии погибли три человека, сообщает Сегодня.

/ segodnya.ua

Во Львовской области в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля во Львовской области госпитализированы четыре человека. На трассе Львов-Луцк столкнулись рейсовый автобус "Радехов-Львов" и легковой автомобиль Мазда, сообщает ГСЧС.

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/ dsns.gov.ua

В результате столкновения пострадали водитель и два пассажира Мазды - 39-летняя женщина и 10-летний мальчик. Все они с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу скорой помощи во Львов. Спасатели применяли гидравлические ножницы, чтобы освободить потерпевших из деформированного автомобиля.

/ dsns.gov.ua

Также госпитализирован водитель автобуса. Еще три пассажира получили травмы, однако после осмотра медиков они отказались от госпитализации. Всего на момент аварии в автобусе находилось 8 пассажиров. Для ликвидации последствий ДТП привлекали 10 человек и 2 единицы спецтехники.

На автодороге в Коростенском районе (территория Олевской общины) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: одному из водителей понадобилась помощь спасателей.

Об этом 9 января сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Житомирской области.

"9 января в 7:36 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что срочно необходима помощь спасателей в ликвидации последствий ДТП, произошедшей на автодороге, вблизи с. Кишинь Коростенского района. На месте происшествия выяснилось, что в результате столкновения двух легковушек KIA Sportage и ВАЗ-2106 водителя последнего зажало поврежденными конструкциями транспортного средства, а его пассажира, до прибытия бойцов ГСЧС, получили случайные проезды и он уже находился в "карете" скорой помощи. Водитель и пассажиры KIA Sportage травм и повреждений не получили.

/ dsns.gov.ua

С помощью гидравлических инструментов и резака спасатели деблокировали травмированного водителя и передали в руки медиков. Оба пострадавших были госпитализированы в лечебное учреждение г. Олевск", - рассказали в пресс-службе ГСЧС. К проведению аварийно-спасательных работ привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники.

В Кировоградской области за прошедшие сутки спасатели привлекались для оказания помощи водителям.

/ dsns.gov.ua

Оказана помощь водителю микроавтобуса по буксировке транспортного средства из кювета на дороге возле с. Молодецкое Аджамское СТГ Кропивницкого района. Бойцы 32-й ДПРЧ пгт Петрово оказали помощь водителю грузовика, который застрял возле с. Александродар Петровской СТГ Александрийского района. А спасатели 13-й ДПРЧ пгт Голованевск отбуксировали грузового автомобиля из усложненного участка дороги Н-24 Благовещенское-Николаев.

/ dsns.gov.ua

В Харьковской области в сторону Чугуева образовалась большая пробка, так как из-за ледяного дождя на дороге "каток".

"Дикая пробка под Харьковом со стороны Чугуева. Ледяной дождь обеспечил каток на дороге! Много мелких аварий, все ползут как черепашки", - говорится в сообщении.

Сейчас на улицах столицы работает около 140 единиц спецтехники Киевавтодора. Остановки общественного транспорта, лестницы, пешеходные переходы и тротуары расчищают 330 коммунальщиков в составе 53 бригад по ручной уборке.

Еще до начала осадков дорожники выехали обрабатывать противогололедными средствами, в частности, подъемы и спуски, брусчатки, мосты и тротуары.

Синоптики прогнозируют снегопад в Киеве до конца суток с налипанием мокрого снега. Завтра, 10 января, осадки должны прекратиться, но будет гололед.

Водителей предупредили быть осторожными и внимательными на дороге и не парковать авто на обочинах улиц – чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно расчищать дороги и проезды. Автомобили, которые будут мешать спецтехнике наводить порядок в снежную погоду, будут эвакуированы.

Новость обновляется.

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