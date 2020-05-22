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На 9900% дороже: Минюст продал на аукционе конфискованную у хозяина собаку

22 мая 2020, 23:56

За животное устроили настоящую борьбу восемь покупателей.

собака
Собак Минюст пускает с молотка / УНИАН

В системе электронных торгов Министерства юстиции Сетам 22 мая в 18:00 завершился аукцион, на котором продали питбультерьера по кличке Тора за 11 249, 99 гривен.

"Поздравляем победителя и спасибо всем, кто переживал за судьбу собачки", — сообщается на странице Facebook Министерства юстиции Украины.

В ведомстве отметили, что на аукционе соревновались восемь участников. Именно они увеличили стоимость животного на 9 900% от стартовой цены. Однако победитель деньги за собаку пока не заплатил.

"О получении прав на собаку, или отказе победителя оплатить средства мы сообщим отдельно. У него есть 10 дней, чтобы рассчитаться. Надеюсь покупатель не будет заниматься популизмом и займется перевоспитанием собаки, чтобы она не угрожала окружающим", - сказал глава платформы Сетам Александр Мамро.

Стартовая цена собаки составила 112,5 гривен.

Как ранее сообщалось, министр юстиции Денис Малюська прокомментировал сообщение о том, что в Украине на торги выставили животных, которых конфисковали при аресте имущества должников.

Напомним, возник резонанс после того, как стало известно, что в Украине проходят аукционы по продаже собак, арестованных государственными исполнителями за долги хозяев.

новости Украины собака аукцион Минюст
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