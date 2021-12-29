Согревал своим телом: 10–летний мальчик спас отца на Днепропетровщине

Ребенок спас отца, которому стало плохо / dp.npu.gov.ua

В Днепропетровской области вблизи Павлограда в лесу заблудились отец с 10-летним сыном. Мужчине стало плохо и он потерял сознание.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области, инцидент произошел 28 декабря в 22.30. К правоохранителям поступило сообщение от взволнованной женщины о том, что ее муж и 10-летний сын около 13 часов ушли в лес и не вернулись.

Читайте такжеВ Польше на улице полицейские спасли от смерти 41-летнюю украинкуПо словам женщины, около 18 часов ей позвонил сын и сообщил, что отцу стало плохо, и они потерялись в лесу. Ребенок также рассказал, что неподалеку видел подвесной мостик. На поиски пропавшего отца и сына отправились правоохранители Павлограда.

"Около 1 часа ночи, правоохранители и кинолог с собакой прочесывая лес, на расстоянии 4 км от дороги увидели пропавших. Чтобы спасти отца, маленький Артем, лег на него и пытался согреть теплом собственного тела. Полицейские сразу вызвали скорую и предоставили мужчине первую медицинскую помощь", — рассказали в пресс-службе полиции.

Отца вместе с ребенком госпитализировали в больницу.

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Ранее сообщалось, что в индийском городе Мумбаи благодаря котам удалось спасти младенца. Новорожденную девочку, которой было всего 5 дней, родители оставили умирать в грязной яме.

В полиции Мумбаи отметили, что если бы не уличные коты, девочка могла бы не выжить.

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