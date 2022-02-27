Сотни украинцев толпятся на вокзале Львова в ожидании поезда в Польшу

Люди пытаются покинуть Украину / скриншот с видео

После начала вторжения России в Украину многие люди решили выехать за границу. Во Львове образовалась очередь на поезд, который отправляется в Польшу.

Соответствующее видео опубликовали в сети. В ролике можно увидеть тысячи людей на ж/д вокзале во Львове, они в ожидании поезда в соседнюю страну.

Ранее сообщалось, что жительница Харьковской области метнула коктейль Молотова в бронетранспортер Российской Федерации, которая ведет наступательную военную операцию против Украины.

Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook, женщина самостоятельно сожгла БТР российских агрессоров, используя для этого коктейль Молотова.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что Россия бросила для захвата Украины большинство боеспособных войск – у россиян фактически уже нет резерва для дополнительного стягивания сил.

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