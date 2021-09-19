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Спасатели предупреждают о ливнях и порывистом ветре: какие области под ударом

19 сентября 2021, 11:20
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В некоторых областях Украины объявлено о I уровень опасности.

ливень
Сегодня в Украине существенно похолодает / УНИАН

В воскресенье, 19 сентября, в Украине будет облачно, дождливо, температура ощутимо снизится. Ливень и сильный ветер накроет большинство областей. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Спасатели предупреждают о І уровне опасности, то есть желтом. Такую информацию обнародовали в ГСЧС Украины по состоянию на утро 19 сентября.

Непогода накроет Украину 19 сентября

Ночью прогнозируют значительные дожди в:

  • западных и северных областях;
  • а также в Черкасской области.

Днем непогода будет бушевать в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Кроме того, в г. Киеве и Киевской области ночью, 19 сентября, также будут дожди. Из-за этого там прогнозируют также І уровень опасности, то есть желтый.

Более того, в западных областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров за секунду. Именно поэтому там прогнозируют І уровень опасности, то есть желтый.

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Синоптик Наталья Диденко написала, что ветер в Украине преимущественно юго-западный, лишь в западных областях – северо-западный, но порывистый.

С понедельника Градусы начнут сползать вниз – до +7...+12. Будет очень холодно по ощущениям.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

viber
ГСЧС синоптик прогноз погоды
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