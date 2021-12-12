США припугнули Россию жестким ответом в случае вторжения в Украину

Энтони Блинкен / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал вероятность агрессии РФ против Украины.

По его словам, Соединенные Штаты готовы принять различные меры в отношении России в случае вторжения в Украину, сообщает NBC.

Американский чиновник говорит, что США продолжают укреплять оборону Украины, чтобы страна могла лучше защитить себя, если Россия предпримет агрессию.

Он напомнил о том, что президент Джо Байден ясно сказал президенту Владимиру Путину, что США рассматривают и готовы предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались.

Госсекретарь США предупредил, что новые шаги США могут привести к "огромным последствиям для России".

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Он добавил, что главы МИД G7 на встрече в Ливерпуле продемонстрировали решимость противостоять российской агрессии.

"Мы ясно заявили, что будут огромные последствия, если Россия решит возобновить агрессивные действия против Украины", - резюмировал Блинкен.

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Ранее сообщалось о том, что в заявлении, которое готовится для подписания главами внешнеполитических ведомтв группы семи наиболее развитых государств мира G7, говорится о том, что новое вторжение России в Украину повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить Москву высокую цену.

В подготовленном документе отмечается, что у России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену.

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