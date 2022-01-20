США ударили новыми санкциями по соратникам Медведчука и Януковича

Причиной санкций против политиков названы "вредоносные действия России за рубежом".
Четверо украинских политиков попали в санкционный список Соединенных Штатов Америки.
В Министерстве финансов США сообщили о внесении четырех украинских политиков в санкционный список.
Соответствующее сообщение появилось на сайте Минфина США в четверг, 20 января.
Причиной наложенных ограничений названы "вредоносные действия России за рубежом".
Среди лиц, которые попали под ограничения - два действующих депутата Верховной рады – члены фракции Оппозиционная платформа – За жизнь.
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Кто попал под новые санкции США:
Тарас Козак — ОПЗЖ;
Олег Волошин — ОПЗЖ;
Владимир Олейник — экс-депутат Рады (Партия регионов);
Владимир Сивкович - бывший замсекретаря СНБО (при Викторе Януковиче).
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Автор: Алексей Тычина