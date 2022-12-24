США за месяц производят столько снарядов, сколько ВСУ тратят за два дня – WP

Оборонная промышленность столкнулась с серьезным вызовом. Слабым местом остается недостаток артиллерийских боеприпасов всех видов.

Наработка наилучшей системы снабжения Украины оружием остается находится в постоянном переговорном процессе / Фото 93-я ОМБр Холодный Яр

Оборонная промышленность США может в месяц производить столько артиллерийских снарядов, сколько украинская армия использует за два дня активных боев. Всему виной забюрократизированность и неповоротливость оборонной отрасли промышленности. Об этом говорится в материале The Washington Post.

"Соединенные Штаты предоставили Украине системы противовоздушной обороны - от ПЗРК Stinger до ЗРК NASAMS - и пообещали гораздо больше. Но, к сожалению, превратить благие намерения в реальность на поле боя будет трудно, ведь производственные линии Stinger давно закрыты, поставки происходят из старых запасов, а из восьми обещанных NASAMS в Украину прибыли только первые два, в то время как остальные шесть еще не изготовлены, их доставка может занять до двух лет", – пишет издание.

Министр иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, чья страна совместно с США производит ЗРК NASAMS, говорит, что оборонная промышленность столкнулась с серьезным вызовом. Несмотря на то, что война в Украине способствовала расходам на оборону, производство страдает от тех же проблем, что и другие отрасли: инфляция, дефицит цепочек поставок, недостаток квалифицированных и готовых работников и всеобщее отставание после пандемии.

"Плюс уникальные особенности контрактных систем в оборонном секторе, требующие длительных сроков выполнения и предоплаты; плюс тенденция в мирное время экономить деньги, сокращая более прозаические статьи, такие как высокоточные боеприпасы, в пользу кораблей, самолетов и других дорогостоящих товаров, которые угождают законодателям; плюс все непосредственные и непредвиденные требования войны в Украине сыграли свою роль", – сказал Петерссон.

The Washington Post отмечает, что слабым местом остается недостаток артиллерийских боеприпасов всех видов.

"Несмотря на плановое увеличение производства, оборонная промышленность США в настоящее время может производить около 14 тысяч 155-мм гаубических снарядов в месяц. Украинские силы выпустили такое количество за два дня во время периодов упорных боев", – заявила министр армии США Кристин Вормут.

WP пишет, что из-за влияния всех этих факторов наработка наилучшей системы снабжения Украины оружием остается открытой и находится в постоянном переговорном процессе.

"Очевидно, что Зеленский четко и очевидно выразил свое желание получить дополнительные военные возможности. И кто может обвинять его, учитывая агрессию против его страны. Любой президент, любой главнокомандующий при подобных обстоятельствах хотел бы получить как можно больше, сколько только сможет. Но мы также не заинтересованы в эскалации этой войны таким образом, чтобы она стала противостоянием Соединенных Штатов и России", – заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

При этом он добавил, что никто не имеет права вето на то, что Соединенные Штаты предоставляют Украине.

ЗРК NASAMS в Украине

В начале ноября в Пентагоне объявили о новой военной помощи Украине. Штаты должны передать Киеву 8 установок зенитных ракетных комплексов NASAMS. Также вместе с ними отправили и соответствующие боеприпасы. Две ЗРК уже прибыли.

Министр обороны Алексей Резников 7 ноября заявил, что в Украину привезли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide, которые поставили западные союзники Киева. Резников поблагодарил за помощь Норвегию, Испанию и США.

1 декабря стало известно, что Пентагон подпишет договор с компанией Raytheon Technologies Co на сумму в 1,2 миллиарда долларов на производство 6 ЗРК NASAMS, которые будут переданы Украине.

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