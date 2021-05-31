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Стали известны новые подробности смерти украинского посла Бешты в Таиланде

31 мая 2021, 07:19
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Медики провели тест на коронавирус.

В Таиланде умер посол Бешта
Андрей Бешта / Facebook/ukr.embassy.thailand/

Появились новые подробности смерти бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Таиланд, а также в Лаосе и Мьянме (по совместительству) Андрея Бешты, который умер накануне ночью.

По предварительной версии Бешта умер от сердечного приступа, пишет издание Bangkok Post со ссылкой на слова губернатора провинции Сатун Еккарата Лисена и местную полицию.

По словам губернатора, предварительное вскрытие в больнице Сатуна на материке "показало, что он умер от сердечного приступа".

В сообщении отмечается, что мазок на коронавирус в больнице оказался отрицательным.

"Мы на 100% исключили, что он умер от COVID", - сказал Еккарат, комментируя смерть украинского дипломата.

Смерть Андрея Бешты:

  • В ночь на 30 мая в Таиланде умер посол Украины Андрей Бешта. С 2017 года он был также послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.
  • Бешта был освобожден от должности посла в апреле и уже готовился к возвращению в Украину из Таиланда. Экс-посол был женат, у него осталось трое детей.
  • По данным полиции Таиланда, признаков насильственной смерти посла Украины в Таиланде Андрея Бешты не обнаружено.
  • Сообщается, что Андрея Бешту нашли мертвым около 5:30 утра 30 мая в его гостиничном номере на острове Ко-Липе.
  • Сын дипломата Остап рассказал следователям, что его отец чувствовал себя хорошо перед тем, как лечь спать 29 мая около 23:00 по местному времени. Однако, по его словам, он проснулся в 4:30 утра из-за рвоты, а затем потерял сознание.
  • Полиция предполагает, что, возможно, смерть посла наступила в результате сердечной недостаточности.
новости Украины новости Таиланда Андрей Бешта
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