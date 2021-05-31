Стали известны новые подробности смерти украинского посла Бешты в Таиланде

Андрей Бешта / Facebook/ukr.embassy.thailand/

Появились новые подробности смерти бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Таиланд, а также в Лаосе и Мьянме (по совместительству) Андрея Бешты, который умер накануне ночью.

По предварительной версии Бешта умер от сердечного приступа, пишет издание Bangkok Post со ссылкой на слова губернатора провинции Сатун Еккарата Лисена и местную полицию.

По словам губернатора, предварительное вскрытие в больнице Сатуна на материке "показало, что он умер от сердечного приступа".

В сообщении отмечается, что мазок на коронавирус в больнице оказался отрицательным.

"Мы на 100% исключили, что он умер от COVID", - сказал Еккарат, комментируя смерть украинского дипломата.

Смерть Андрея Бешты: