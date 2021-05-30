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Потеря сознания и рвота: появились подробности смерти украинского посла в Таиланде

30 мая 2021, 17:47
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Андрея Бешту нашли мертвым около 5:30 утра 30 мая в его гостиничном номере.

Посол Бешта умер в Таиланде
Андрей Бешта / Facebook/ukr.embassy.thailand/

Стали известны подробности смерти бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Таиланд, а также в Лаосе и Мьянме (по совместительству) Андрея Бешты, который умер сегодня ночью.

По данным полиции Таиланда, признаков насильственной смерти посла Украины в Таиланде Андрея Бешты не обнаружено. Об этом заявил представитель полиции Таиланда Киссан Пхатаначарун, сообщают France 24.

"Предварительное расследование не показало никаких признаков атаки на него, никаких признаков нападения или насилия", — сказал он.

Сообщается, что Андрея Бешту нашли мертвым около 5:30 утра 30 мая в его гостиничном номере на острове Ко-Липе.

Сын дипломата Остап рассказал следователям, что его отец чувствовал себя хорошо перед тем, как лечь спать 29 мая около 23:00 по местному времени. Однако, по его словам, он проснулся в 4:30 утра из-за рвоты, а затем потерял сознание.

Полиция предполагает, что, возможно, смерть посла наступила в результате сердечной недостаточности, однако окончательные причины смерти еще не установлены.

Также полиция Таиланда допросила свидетелей. Тело Андрея Бешты передали в местную больницу для проведения вскрытия, а затем перевезли в полицейскую больницу Бангкока для дальнейшего расследования его причины смерти.

Как известно, президент Владимир Зеленский уволил Бешту в начале апреля в контексте планируемой ротации, но тот, согласно дипломатическим правилам, находился в Таиланде, где закрывал дела и готовился к возвращению в Украину.

Андрей Бешта биография:

  • Родился 14 декабря 1976 года.
  • Начал дипломатическую карьеру в 1998 году после окончания факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко.
  • В 1998-2001 годах работал атташе, третьим секретарем, вторым секретарем Департамента ООН и других международных организаций МИД Украины.
  • В 2001-2005 годах - второй секретарь, первый секретарь постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.
  • В 2005-2007 годах - советник, начальник отдела Департамента ООН и других международных организаций МИД Украины.
  • В 2007-2011 годах - советник посольства Украины в Королевстве Таиланд.
  • В 2011-2016 годах - заместитель директора, и.о. директора Департамента международных организаций МИД Украины.
  • В ноябре 2015 года назначен президентом Украины на должность посла Украины в Королевстве Таиланд, прибыл в Бангкок в январе 2016 года.
  • 6 апреля 2021 года был освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Таиланд, а также от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла в Лаосской Народно-Демократической Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла в Республике Союз Мьянма по совместительству.
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