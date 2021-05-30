Потеря сознания и рвота: появились подробности смерти украинского посла в Таиланде

Андрея Бешту нашли мертвым около 5:30 утра 30 мая в его гостиничном номере.
Стали известны подробности смерти бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Таиланд, а также в Лаосе и Мьянме (по совместительству) Андрея Бешты, который умер сегодня ночью.
По данным полиции Таиланда, признаков насильственной смерти посла Украины в Таиланде Андрея Бешты не обнаружено. Об этом заявил представитель полиции Таиланда Киссан Пхатаначарун, сообщают France 24.
"Предварительное расследование не показало никаких признаков атаки на него, никаких признаков нападения или насилия", — сказал он.
Сообщается, что Андрея Бешту нашли мертвым около 5:30 утра 30 мая в его гостиничном номере на острове Ко-Липе.
Сын дипломата Остап рассказал следователям, что его отец чувствовал себя хорошо перед тем, как лечь спать 29 мая около 23:00 по местному времени. Однако, по его словам, он проснулся в 4:30 утра из-за рвоты, а затем потерял сознание.
Полиция предполагает, что, возможно, смерть посла наступила в результате сердечной недостаточности, однако окончательные причины смерти еще не установлены.
Также полиция Таиланда допросила свидетелей. Тело Андрея Бешты передали в местную больницу для проведения вскрытия, а затем перевезли в полицейскую больницу Бангкока для дальнейшего расследования его причины смерти.
Как известно, президент Владимир Зеленский уволил Бешту в начале апреля в контексте планируемой ротации, но тот, согласно дипломатическим правилам, находился в Таиланде, где закрывал дела и готовился к возвращению в Украину.
Андрей Бешта биография:
- Родился 14 декабря 1976 года.
- Начал дипломатическую карьеру в 1998 году после окончания факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко.
- В 1998-2001 годах работал атташе, третьим секретарем, вторым секретарем Департамента ООН и других международных организаций МИД Украины.
- В 2001-2005 годах - второй секретарь, первый секретарь постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.
- В 2005-2007 годах - советник, начальник отдела Департамента ООН и других международных организаций МИД Украины.
- В 2007-2011 годах - советник посольства Украины в Королевстве Таиланд.
- В 2011-2016 годах - заместитель директора, и.о. директора Департамента международных организаций МИД Украины.
- В ноябре 2015 года назначен президентом Украины на должность посла Украины в Королевстве Таиланд, прибыл в Бангкок в январе 2016 года.
- 6 апреля 2021 года был освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Таиланд, а также от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла в Лаосской Народно-Демократической Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла в Республике Союз Мьянма по совместительству.