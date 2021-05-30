Потеря сознания и рвота: появились подробности смерти украинского посла в Таиланде

Андрей Бешта / Facebook/ukr.embassy.thailand/

Стали известны подробности смерти бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Таиланд, а также в Лаосе и Мьянме (по совместительству) Андрея Бешты, который умер сегодня ночью.

По данным полиции Таиланда, признаков насильственной смерти посла Украины в Таиланде Андрея Бешты не обнаружено. Об этом заявил представитель полиции Таиланда Киссан Пхатаначарун, сообщают France 24.

"Предварительное расследование не показало никаких признаков атаки на него, никаких признаков нападения или насилия", — сказал он.

Сообщается, что Андрея Бешту нашли мертвым около 5:30 утра 30 мая в его гостиничном номере на острове Ко-Липе.

Сын дипломата Остап рассказал следователям, что его отец чувствовал себя хорошо перед тем, как лечь спать 29 мая около 23:00 по местному времени. Однако, по его словам, он проснулся в 4:30 утра из-за рвоты, а затем потерял сознание.

Полиция предполагает, что, возможно, смерть посла наступила в результате сердечной недостаточности, однако окончательные причины смерти еще не установлены.

Также полиция Таиланда допросила свидетелей. Тело Андрея Бешты передали в местную больницу для проведения вскрытия, а затем перевезли в полицейскую больницу Бангкока для дальнейшего расследования его причины смерти.

Как известно, президент Владимир Зеленский уволил Бешту в начале апреля в контексте планируемой ротации, но тот, согласно дипломатическим правилам, находился в Таиланде, где закрывал дела и готовился к возвращению в Украину.

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