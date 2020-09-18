Стало известно, как лечится Кернес в клинике Шарите

Информацию о состоянии здоровья больного коронавирусом мэра Харькова озвучил его сын.
Харьковский мэр Геннадий Кернес, который находится на лечении в берлинской клинике Шарите, чувствует себя гораздо лучше, чем ранее.
Об этом сообщил его сын Родион Гайсинский на своей странице в социальной сети Instagram.
"Ему гораздо лучше! К нему с телефоном пока нельзя, буду чаще выкладывать актуальную инфу", - написал Гайсинский.
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Кернес коронавирус – что было ранее:
14 сентября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что у мэра Харькова Геннадия Кернеса диагностировали китайский коронавирус Covid-19, а сам чиновник якобы впал в кому.
В харьковском горсовете подтвердили, что Кернес на больничном, однако опровергли информацию о коме.
Позже в городском совете официально подтвердили диагноз Геннадия Кернеса, – двусторонняя пневмония, которую спровоцировала коронавирусная инфекция.
В среду вечером, 16 сентября, появилась информация о том, что Кернеса в экстренном порядке увезли на лечение за границу.
Утром, 17 сентября, журналисты узнали, что мэра Харькова привезли в клинику Шарите в Берлине, где в связи с отравлением проходит лечение российский оппозиционный политик Алексей Навальный.
Затем директор Департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказал, что основные проблемы со здоровьем у Кернеса начались отнюдь не из-за коронавируса.