Стало известно, какие области Украины попали в список самых опасных мест в мире

Две области Украины назвали чрезвычайно опасными для путешествий.
Две области Украины попали в список самых опасных регионов для путешествий в мире. По данным Travel Risk Map и международной организация International SOS, которая занимается вопросами безопасности и здравоохранения, уровень опасности в Донецкой и Луганской областях, где с 2014 года продолжается военная агрессия против Украины, оценивают как "чрезвычайный".
Отмечается, что для путешественников в таких местах существует серьезная угроза нападений со стороны вооруженных группировок.
Остальная территория Украины на карте Travel Risk Map получила средний уровень опасности.
По данным International SOS, в регионах со среднем уровнем опасности периодически происходят политические волнения, насильственные протесты, или нерегулярные теракты. Путешественники могут столкнуться с угрозой насильственных преступлений и насилия на бытовой, религиозной или расовой почве и насильственных преступлений.
Самыми опасными для путешествий местами также названы:
- Сирия,
- Северная часть Ирака,
- Сектор Газа,
- Афганистан,
- Некоторые регионы Пакистана,
- Сомали,
- Ливия,
- Йемен,
- Южный Судан,
- ЦАР,
- Мали,
- Восток Конго
- Северо-восток Нигерии.
Безопасные страны для путешествий:
- Норвегия,
- Дания,
- Финляндия,
- Исландия,
- Швейцария,
- Словения,
- Люксембург.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры лидеров Нормандского формата могут привести к прогрессу на пути к миру на Донбассе.
- Участник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Сергей Гармаш заявил, что Киев разработал несколько сценариев по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Реализация плана Б зависит от действий администрации Джо Байдена в США и экономической ситуации.
- Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук подчеркнул, что если Россия не пойдет на уступки Украине в рамках переговорного процесса по ОРДЛО, то украинская сторона будет настаивать на отключении РФ от SWIFT.