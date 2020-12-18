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Стало известно, какие области Украины попали в список самых опасных мест в мире

18 декабря 2020, 19:16
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Две области Украины назвали чрезвычайно опасными для путешествий.

Две области Украины стали опасными для путешествий / pixabay

Две области Украины ​попали в список самых опасных регионов для путешествий в мире. По данным Travel Risk Map и международной организация International SOS, которая занимается вопросами безопасности и здравоохранения, уровень опасности в Донецкой и Луганской областях, где с 2014 года продолжается военная агрессия против Украины, оценивают как "чрезвычайный".

Отмечается, что для путешественников в таких местах существует серьезная угроза нападений со стороны вооруженных группировок.

Остальная территория Украины на карте Travel Risk Map получила средний уровень опасности.

По данным International SOS, в регионах со среднем уровнем опасности периодически происходят политические волнения, насильственные протесты, или нерегулярные теракты. Путешественники могут столкнуться с угрозой насильственных преступлений и насилия на бытовой, религиозной или расовой почве и насильственных преступлений.

Самыми опасными для путешествий местами также названы:

  • Сирия,
  • Северная часть Ирака,
  • Сектор Газа,
  • Афганистан,
  • Некоторые регионы Пакистана,
  • Сомали,
  • Ливия,
  • Йемен,
  • Южный Судан,
  • ЦАР,
  • Мали,
  • Восток Конго
  • Северо-восток Нигерии.

Безопасные страны для путешествий:

  • Норвегия,
  • Дания,
  • Финляндия,
  • Исландия,
  • Швейцария,
  • Словения,
  • Люксембург.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

  • 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры лидеров Нормандского формата могут привести к прогрессу на пути к миру на Донбассе.
  • Участник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Сергей Гармаш заявил, что Киев разработал несколько сценариев по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Реализация плана Б зависит от действий администрации Джо Байдена в США и экономической ситуации.
  • Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук подчеркнул, что если Россия не пойдет на уступки Украине в рамках переговорного процесса по ОРДЛО, то украинская сторона будет настаивать на отключении РФ от SWIFT.

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