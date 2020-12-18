Стало известно, какие области Украины попали в список самых опасных мест в мире

Две области Украины стали опасными для путешествий / pixabay

Две области Украины ​попали в список самых опасных регионов для путешествий в мире. По данным Travel Risk Map и международной организация International SOS, которая занимается вопросами безопасности и здравоохранения, уровень опасности в Донецкой и Луганской областях, где с 2014 года продолжается военная агрессия против Украины, оценивают как "чрезвычайный".

Отмечается, что для путешественников в таких местах существует серьезная угроза нападений со стороны вооруженных группировок.

Остальная территория Украины на карте Travel Risk Map получила средний уровень опасности.

По данным International SOS, в регионах со среднем уровнем опасности периодически происходят политические волнения, насильственные протесты, или нерегулярные теракты. Путешественники могут столкнуться с угрозой насильственных преступлений и насилия на бытовой, религиозной или расовой почве и насильственных преступлений.

Самыми опасными для путешествий местами также названы:

Сирия,

Северная часть Ирака,

Сектор Газа,

Афганистан,

Некоторые регионы Пакистана,

Сомали,

Ливия,

Йемен,

Южный Судан,

ЦАР,

Мали,

Восток Конго

Северо-восток Нигерии.

Безопасные страны для путешествий:

Норвегия,

Дания,

Финляндия,

Исландия,

Швейцария,

Словения,

Люксембург.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией. В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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