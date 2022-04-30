Стало известно о подготовке эвакуации жителей из Мариуполя: что известно

В Мариуполе рассказали о возможной эвакуации / Фото Reuters

В Мариупольском горсовете сообщают о надежде на возможную эвакуацию из города.

"Появилась надежда на эвакуацию мариупольцев на подконтрольную Украине территорию. Сегодня. От Порт-Сити. Ждем подтверждения", - говорится в сообщении в Telegram горсовета.

В то же время, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает о "реальном сдержанном, но оптимизме", что сегодня наконец удастся начать большую эвакуацию.

"Автобусы должна подавать на Порт-Сити российская сторона, так что вы в курсе, что может быть всякое. Но. Звонит во все колокола и рельсы, чтобы успеть и не прозевать. Также все же понимают, что такая эвакуация равна режиму тишины по маршруту?", - отметил он.

Также, по словам Андрющенко, оккупанты разрешили перемещение между Левобережным районом и другими районами города на правобережье.

"Перемещение открыто через мост на Мухино. Одновременно устроены блок-посты для усиления контроля", - уточнил советник мэра.

Также опубликовано видео, как в район Азовстали в Мариуполе в сопровождении джипов ООН и машин с белыми флагами прибыли эвакуационные автобусы. Делегации ООН и Красного креста продолжают переговоры по выводу людей с территории завода.

Битва за Мариуполь

Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

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