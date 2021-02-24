Стало известно об отказе России от размещения ядерного оружия в Крыму

Россия решила не размещать ядерное оружие в аннексированном Крыму - украинская разведка / defence.ru

Россия провела ряд мероприятий по изучению возможности размещения ядерного оружия в аннексированном Крыму. Однако на данный момент россияне отказались от такой идеи, так как не видят в этом никакого смысла. Они изучали объект Феодосия-13, где в советское время был склад ядерного оружия, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии Крым. Реалии.

"На сегодня РФ считает, что размещение, перемещение ядерного оружия на территорию Крыма проводить нецелесообразно и обеспечивается это базами, расположенными на территории Краснодарского края, Ростовской области, теми, которые находятся на территории Российской Федерации", - сказал представитель украинской разведки.

При этом он также отметил, что российские военные тщательно изучили объекты на полуострове, которые во времена СССР использовались для хранения ядерного оружия. В частности, они провели подробную инспекцию объекта Феодосия-13.Читайте такжеТотальная угроза из Крыма: у Зеленского сделали предупреждение Европе

"Наибольший интерес они проявили к объекту "Феодосия-13", сделали его проверку, инспекцию, определили, какие необходимы работы, скажем, для обсервации, для охраны этого объекта", - добавил он, подчеркнув, что возможное наличие ядерного оружия в Крыму ставит под угрозу не только безопасность государств Черного моря, но и превращается в серьезную проблему Европы.

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