Стало известно об отказе России от размещения ядерного оружия в Крыму

Россияне изучали в оккупированном Крыму объект Феодосия-13, заявил Вадим Скибицкий.
Россия провела ряд мероприятий по изучению возможности размещения ядерного оружия в аннексированном Крыму. Однако на данный момент россияне отказались от такой идеи, так как не видят в этом никакого смысла. Они изучали объект Феодосия-13, где в советское время был склад ядерного оружия, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии Крым. Реалии.
"На сегодня РФ считает, что размещение, перемещение ядерного оружия на территорию Крыма проводить нецелесообразно и обеспечивается это базами, расположенными на территории Краснодарского края, Ростовской области, теми, которые находятся на территории Российской Федерации", - сказал представитель украинской разведки.
При этом он также отметил, что российские военные тщательно изучили объекты на полуострове, которые во времена СССР использовались для хранения ядерного оружия. В частности, они провели подробную инспекцию объекта Феодосия-13.Читайте такжеТотальная угроза из Крыма: у Зеленского сделали предупреждение Европе
"Наибольший интерес они проявили к объекту "Феодосия-13", сделали его проверку, инспекцию, определили, какие необходимы работы, скажем, для обсервации, для охраны этого объекта", - добавил он, подчеркнув, что возможное наличие ядерного оружия в Крыму ставит под угрозу не только безопасность государств Черного моря, но и превращается в серьезную проблему Европы.
Новости Крыма
- В ноябре прошлого года заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявлял, что Россия может разместить ядерное оружие в аннексированном Крыму. В частности, речь идет об объектах в селах Краснокаменка (объект Феодосия-13) и Балаклава, которые использовались для таких нужд в советское время. По его словам, возможное размещение там российских бомбардировщиков Ту-22М3 приведет к тому, что под угрозой окажется даже Великобритания.
- В декабре министр обороны Украины Андрей Таран утверждал, что в военное ведомство поступила информация, согласно которой Россия планирует разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму и намерена установить контроль над Черноморским бассейном.