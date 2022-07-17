Стартует "упрощенное" ВНО-2022: как будут сдавать в условиях ракетных угроз

Тест будет предусматривать прохождение абитуриентом единого теста из трех блоков заданий по 20 вопросов – всего 60 вопросов.
18 июля в Украине стартует основная сессия мультипредметного теста (далее - МПТ). Этот формат пришел на смену ВНО в 2022 году. Тест состоит из заданий по украинскому языку (без литературы), математике (алгебра и геометрия) и истории Украины.
МПТ будет предусматривать прохождение абитуриентом единого теста из трех блоков заданий по 20 вопросов – всего 60 вопросов.
Как сообщил сообщает заместитель министра образования Андрей Витренко в эфире телемарафона, на прохождение теста дается 120 минут, а в случае объявления воздушной тревоги тестирование будет прерываться.
"Национальный мультипредметный тест будет проходить в онлайн формате. То есть, если раньше абитуриенты отвечали в тетрадях, которые отдавали на проверку, то сейчас все будет происходить онлайн", - заявил Витренко.
Он отметил, что по состоянию на сегодня уже 206 000 абитуриентов зарегистрировано для прохождения этого теста. Само же тестирование будет проходить только в защищенных помещениях, в которых в случае воздушной тревоги будет возможность прервать тестирование, чтобы абитуриенты перешли в укрытие, а потом после окончания воздушной тревоги возобновить сдачу теста.
Как утверждает Витренко, списать будет невозможно, поскольку вопросы между собой будут уникальными.
Места проведения – тайна
Тест можно сдать в 20 областях Украины, выбрав удобный пункт, и в специально оборудованных компьютерных центрах 23 стран.
Из соображений безопасности Минобразования не публикует информацию о том, где на территории Украины пройдет тестирование - ни на сайтах Украинского и региональных центров оценки качества образования, ни на официальных страницах в соцсетях. По этой же причине в этом году не обнародован график тестирования.
В министерстве рекомендовали не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, ведь от этого может зависеть безопасность всех участников национального мультипредметного теста.
ВНО-2022 в условиях войны
1 апреля министр образования и науки Сергей Шкарлетт заявил, что в условиях войны в 2022 году внешнее независимое оценивание пройдет в упрощенном виде. Абитуриенты будут сдавать Национальный мультипредметный тест.
В программу тестирования вошли три предмета:
- украинский язык,
- математика
- история Украины.
"Мы пытались сохранить те основы ВНО, которые уже много лет являются бесспорным инструментом доверия родителей и нашей студенческой молодежи по поводу поступления. Мы заложили такой первичный, но упрощенный аналог ВНО - так называемый Национальный мультипредметный тест для поступления и получения высшего образования на основе полного общего среднего образования", - сказал Шкарлетт.
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