Стартует "упрощенное" ВНО-2022: как будут сдавать в условиях ракетных угроз

ВНО-2022 пройдет онлайн - без бумажных распечаток / ua.depositphotos.com

18 июля в Украине стартует основная сессия мультипредметного теста (далее - МПТ). Этот формат пришел на смену ВНО в 2022 году. Тест состоит из заданий по украинскому языку (без литературы), математике (алгебра и геометрия) и истории Украины.

МПТ будет предусматривать прохождение абитуриентом единого теста из трех блоков заданий по 20 вопросов – всего 60 вопросов.

Как сообщил сообщает заместитель министра образования Андрей Витренко в эфире телемарафона, на прохождение теста дается 120 минут, а в случае объявления воздушной тревоги тестирование будет прерываться.

"Национальный мультипредметный тест будет проходить в онлайн формате. То есть, если раньше абитуриенты отвечали в тетрадях, которые отдавали на проверку, то сейчас все будет происходить онлайн", - заявил Витренко.

Он отметил, что по состоянию на сегодня уже 206 000 абитуриентов зарегистрировано для прохождения этого теста. Само же тестирование будет проходить только в защищенных помещениях, в которых в случае воздушной тревоги будет возможность прервать тестирование, чтобы абитуриенты перешли в укрытие, а потом после окончания воздушной тревоги возобновить сдачу теста.

Как утверждает Витренко, списать будет невозможно, поскольку вопросы между собой будут уникальными.

Места проведения – тайна

Тест можно сдать в 20 областях Украины, выбрав удобный пункт, и в специально оборудованных компьютерных центрах 23 стран.

Из соображений безопасности Минобразования не публикует информацию о том, где на территории Украины пройдет тестирование - ни на сайтах Украинского и региональных центров оценки качества образования, ни на официальных страницах в соцсетях. По этой же причине в этом году не обнародован график тестирования.

В министерстве рекомендовали не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, ведь от этого может зависеть безопасность всех участников национального мультипредметного теста.

ВНО-2022 в условиях войны

1 апреля министр образования и науки Сергей Шкарлетт заявил, что в условиях войны в 2022 году внешнее независимое оценивание пройдет в упрощенном виде. Абитуриенты будут сдавать Национальный мультипредметный тест.

В программу тестирования вошли три предмета:

украинский язык, математика история Украины.

"Мы пытались сохранить те основы ВНО, которые уже много лет являются бесспорным инструментом доверия родителей и нашей студенческой молодежи по поводу поступления. Мы заложили такой первичный, но упрощенный аналог ВНО - так называемый Национальный мультипредметный тест для поступления и получения высшего образования на основе полного общего среднего образования", - сказал Шкарлетт.

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