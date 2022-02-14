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Страны Европы готовы к приему беженцев из Украины

14 февраля 2022, 19:56

Власти Польши, Венгрии, Словакии и стран Балтии готовят койко-места для украинцев.

сирийские беженцы
Европа готова к приему беженцев из Украины / Reuters

Страны-соседки Украины из Восточной Европы усиленно готовятся к приему беженцев. Польские города уже перечисляют свободные места, а Румыния рассматривает возможность создания лагерей для беженцев из Украины, пишет Independent.

"Воспоминания о железном занавесе и советском влиянии до сих пор очень живы на восточном фланге Европейского Союза, где люди опасаются любой нестабильности, которая может ударить по их экономике и вызвать волну миграции, которую в последний раз видели в 1990-х годах во время распада прежнего", - говорится в сообщении.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач сказал, что он готовится к большому количеству беженцев. Стоимость проживания в отелях будет порядка 140 злотых за ночь, включая питание.

"Нас заверили, что государственный бюджет полностью покроет расходы", — отмечают польские чиновники.

"Мы учли несколько гипотез. Сейчас мы анализируем, сколько лагерей для беженцев мы можем развернуть за относительно короткое время: 10, 12, 24 часа. Мы анализируем имеющиеся возможности проживания в пограничных округах, но также обсуждаем второй этап с соседними округами и третий этап по всей стране", - говорит министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде.

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В Словакии ждут десятки тысяч беженцев. Министр внутренних дел Роберт Микулец заявил, что правительство готовится к разным сценариям со своими вооруженными силами и находится в тесном контакте с властями в Украине.

Та же самя ситуация в Венгрии и странах Балтии. В частности, в Латвии рассматривает возможность создания ряда центров для беженцев вдоль своей восточной границы для размещения украинских граждан без документов, не имеющих вид на жительство. План требует одобрения правительства.

Угроза вторжения России в Украину

Напомним, издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

Также ранее президент США Джо Байден считает, что Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

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