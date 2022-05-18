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Строго запрещено: в МИД сделали журналистам важное предупреждение

18 мая 2022, 20:37

Всем СМИ необходимо напомнить, что въезд на оккупированные территории Украины из России незаконен.

МИД предупредило журналистов об ответственности / facebook.com/DPSUkraine

Въезд на оккупированные территории с России является незаконным. В частности, в МИД напомнили представителям СМИ об ответственности в случае незаконного въезда, говорится в заявлении спикера МИДа Олега Николенко.

"Всем СМИ необходимо напомнить, что въезд на оккупированные территории Украины из России незаконен. Нарушители несут ответственность в соответствии с законодательством Украины. Им запрещается въезд в Украину и/или лишается аккредитации их офисов в Украине", - говорит он.

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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