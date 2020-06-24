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Стулья для IKEA производят из незаконно вырубленного в Украине леса

Поставки производятся с Закарпатья.

24 июня 2020, 02:38
Раскладные стулья Terje делают из украинского бука
Раскладные стулья Terje делают из украинского бука / Фото: IKEA

В магазинах IKEA продаются раскладные стулья Terje, которые производят из незаконно вырубленного в Украине леса.

"Поставкой сырья для производства занимается лесоохотничье хозяйство пгт Великий Бычков на Закарпатье. Проверки Государственной экологической инспекции подтвердили, что Великобычковское лесохозяйство незаконно выдало лицензии на "санитарные" рубки на более сотни участков с апреля по июнь 2018 года", - сообщает Экономическая правда со ссылкой на расследование британской организации Earthsight.

В материалах расследования указано, что Великобычковское лесное хозяйство незаконно проводило вырубки под видом санитарных в 2019 и 2020 годах в том же объеме. Заготовителем выступает компания ВГСМ, которая основана в 1992 году как поставщик для IKEA.

Данное предприятие перерабатывает 40 тысяч кубометров древесины в год и является крупнейшим на рынке. Из нее производят полмиллиона стульев. Весь товар украинская фирма экспортирует в ЕС, при этом IKEA является заказчиком 95% продукции.

Как указано в товарно-транспортных документах, ВГСМ реализует дуб, буковое сырьё и ясень на фабрику IKEA в Словакии. Часть экспорта составляют буковые пиломатериалы или полуготовые части мебели.

Напомним, на окраине города Яремче Ивано-Франковской области 23 июня произошел сдвиг дороги из-за того, что после сильных ливней горная река превратилась в бушующую стихию.

Как ранее сообщалось, из-за непогоды, которая нагрянула на западную Украину, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях были введены чрезвычайные меры безопасности.

новости Украины Закарпатье лес новости Украины и мира IKEA
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