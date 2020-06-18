Порошенко обвинили в спекуляции на смерти отца: адвокаты отрицают

Порошенко устроил спекуляции в связи с похоронами отца / УНИАН

Бывший президент Петр Порошенко перенес дату похорон отца, устроив спекуляции на потере близкого человека и судебном заседании, несмотря на то, что глава Офиса прокурора Ирина Венедиктова ранее подписала документ о переносе процедуры избрания меры пресечения в связи с трагедией в семье обвиняемого.

Документ с подписью генпрокурора опубликовала Страна. Якобы адвокаты Порошенко вскоре после смерти его отца заявили, что похороны запланированы на тот же день, что и суд.

Генпрокурор приняла решение суд перенести, о чем якобы уведомили защиту обвиняемого. Однако вскоре пресс-секретарь бывшего главы государства Святослав Цеголко заявил, что похороны семья Порошенко приняла решение перенести на пятницу, поскольку экс-президент в четверг должен быть в суде. В соцсетях сторонники Порошенко начали активно распространять информацию о том, что он был вынужден перенести похороны отца, поскольку должен был явиться на заседание суда.

Адвокат Илья Новиков, который защищает в суде Порошенко, заявил, что их заблаговременно не уведомили о переносе заседания и спекуляции на теме похорон отца не было.

"Адвокаты Порошенко, якобы сразы были проинформированы о ходадатайстве. Это всё циничное вранье и спекуляция на смерти. Порошенко явится сегодня в суд в 15:00 и будет возражать против переноса заседания. Похороны назначены на пятницу, 19 июня. С адвокатами за два дня никто не связывался. Прощание с Алексеем Ивановичем Порошенко состоится в 12 в клубе Кабмина. Лицемерная забота генпрокурора о чувствах семьи никому не нужна", - написал Новиков в Facebook.

Как ранее сообщалось, сегодняшнее заседание суда по делу бывшего президента Украины Петра Порошенко, по сути, закончилось нечем: суд отложил рассмотрение вопроса об избрании ему меры пресечения.

Напомним, Петра Порошенко не раз вызывали на допросы в ГБР, однако он не приходил. В итоге Печерский райсуд Киева 4 июня разрешил принудительно привести экс-президента на допрос в Бюро 10-го числа.

В итоге 10 июня в Госбюро расследований Порошенко озвучили подозрение о совершении преступления, однако письменную версию вручить не смогли. Порошенко обвиняют в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному назначению на должность заместителя главы СВР одиозного Сергея Семочко.