Сумчане объяснили оккупантам, как правильно сдаться в плен

Оккупанты в Сумах / Скриншот

В сети появилось видео разговора жителей Сумской области с российским военным. Последний не мог объяснить, почему он оказался в Украине.

Украинцы не растерялись и сами объяснили солдату вооруженных сил РФ, как правильно сдаться в плен.

Судя по словам россиянина, оккупанты даже не понимают, для чего они ворвались на территорию Украины.

По словам сумчанина, ВСУ накроют их (оккупантов - ред.) огнем, поэтому для сохранения жизни им следует сложить оружие, снять с себя амуницию и только потом добровольно прийти с поднятыми руками и сдаться в плен.

После услышанного, российский солдат в разговоре рассказывает о количестве военных подразделений и их дислокации.

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Напомним, 25 февраля Николаевская ОГА заявила про прорыв оккупантов со стороны Херсона. Губернатор Ким заявил, что украинские воины готовы принять бой.

Также оккупанты потеряли более 1000 военных за сутки. Вооруженные Силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта.

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