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"Суверенитет тает": Лукашенко повторил мантру Путина о несамостоятельности Украины

1 июля 2021, 14:46
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Украинский и белорусский народы должны всегда быть вместе, уверен Александр Лукашенко.

Путин Лукашенко
Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

Александр Лукашенко считает, что в Украине государственный суверенитет якобы "тает".

Как подчеркнул он на форуме регионов России и Беларуси, украинский и белорусский народы должны всегда быть вместе.

"Благодарю всех россиян за поддержку в борьбе за сохранение суверенитет и независимости Беларусь… Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Пусть простят нас южане, так уж случилось", - заявил он.

В то же время Лукашенко отметил, украинский народ остается братским.

"Это наш братский народ, мы всегда были и будем вместе. Но что поделать, когда руководство нашей братской Украины пошло другим путем", - добавил Лукашенко.

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Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал высказывания президента РФ Владимира Путина, которые он сделал накануне на "прямой линии".

Глава государства прокомментировал высказывания лидера РФ о нем самом, а также об украинско-российских отношениях.

В частности, президент оценил высказывания хозяина Кремля о том, что Украиной якобы управляют из вне, а также о перспективах членства в НАТО.

Владимир Зеленский Александр Лукашенко новости Украины новости Беларуси
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