Трижды экс-генпрокурор Пискун получил должность при Венедиктовой

Пискун пока не прокомментировал свое назначение / УНИАН

Украинский политик Святослав Пискун назначен внештатным советником генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Трудиться бывший генпрокурор будет на общественных началах.

Соответствующую копию приказа Венедиктовой опубликовал экс-глава ГПУ Юрий Луценко на своей странице в социальной сети Facebook.

"В бой идут только…молодые лица", - написал Луценко, приложив копию документа о назначении Пискуна от 27 июля.

Святослав Пискун – украинский политик и бывший украинский чиновник. Трижды в течение пяти лет он занимал пост генерального прокурора Украины. В 2003 году Пискун возглавлял прокуратуру при президенте Леониде Кучме, на период с 2004 по 2005 год и в 2007 году он был главой ГПУ при третьем президенте Викторе Ющенко.

Также он претендовал на пост генерального прокурора и во времена президентства Виктора Януковича, однако тогда эту должность получил Виктор Пшонка.Читайте такжеПискун заявил, что нужно срочно убрать из силовых структур людей, служивших Януковичу

Назначившая Пискуна на пост советника на общественных началах глава Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова получила пост главы ОГП 17 марта 2020 года. Она стала преемницей Юрия Луценко, отставка которого была одобрена Верховной Радой Украины в конце августа прошлого года.