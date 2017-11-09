Экс-секретарь Пискуна купила особняк Ким Кардашян почти за 18 миллионов, опубликованы фото и видео

Предприниматель и филантроп украинского происхождения Марина Ектон приобрела у звездной пары Ким Кардашян и Канье Уэст шикарный особняк Bel Air за 17,8 миллионов долларов.

Ектон живет на берегу залива "Bay Area" в Сан-Франциско, но хочет больше времени проводить в Лос-Анджелесе, чтобы развивать певческую карьеру. Она искала дом, где может расположить студию, Ким Кардашян лично присутствовала на смотринах имения покупателем", говорится в сообщении variety.com.

Между тем, как сообщает ТСН, Марина Ектон в Украине работала под другой фамилией. Она занимала должность помощницы экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна.

В открытых источниках еще можно найти резюме украинки, где указывается, что Марина работала в ГПУ в 2005-2010 годах. Святослав Пискун лично подтвердил изданию, что Марина работала у него, но он давно с ней не сталкивался и ничего не знает об изменениях в ее личной жизни.

Изданию также стало известно, что Марина родилась в маленьком городке в Черниговской области, была студенткой Налоговой академии. Сейчас же американские журналисты описывают ее как блондинку с силиконовой долины.

По данным издания, Марина вышла замуж за влиятельного американского бизнесмена. Ее соцсети пестрят фотографиями путешествий и сообщениями о начале певческой карьеры.

Отметим, что и факта покупки имения Марина не скрывает — она лично поделилась ссылкой на новость в своей соцсети. Также с ее страницы можно узнать, что женщина является основательницей собственного благотворительного фонда.

Отметим, что этот особняк Кардашян-Уэст приобрели в 2013 году за 9 миллионов долларов. И в течение двух лет делали дорогой ремонт и переоборудование дома. Дом выполнен в тосканском стиле с минималистичным монохромным дизайном внутри.

В целом резиденция раскинулась на 9 тыс. кв.м, имеет 6 спален, 8 ванных комнат, на заднем дворе расположены каменные патио, большой газон, бассейн и спа.

Напомним, французский актер Жерар Депардье выставил на продажу особняк в Бельгии.

Фото: variety.com.; видео: ТСН