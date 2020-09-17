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Сын Кернеса рассказал о состоянии отца в клинике Германии

17 сентября 2020, 22:02

Здоровье мэра уже не вызывает опасений.

Кернес
Кернес уже чувствует себя гораздо лучше / УНИАН

Мэр Харькова Геннадий Кернес, которого накануне отправили спецбортом на лечение в Германию, уже чувствует себя гораздо лучше, медики наблюдают положительную динамику.

О состоянии здоровья главы города сообщил в Instagram его сын Родион Гайсинский.

"Инсульта и угрозы жизни не было и нет", - написал он.

Гайсинский добавил, что есть хорошие новости от врачей - состояние мэра стабильное, а динамика - положительная.

Кернес уже общается с родственниками.

"Передает всем спасибо за поддержку и рвется на работу", - добавил сын.

  • В среду вечером, 16 сентября, появилась информация о том, что Кернеса в экстренном порядке увезли на лечение за границу. По данным журналистов, харьковского градоначальника посадили в самолет около 21:00 по киевскому времени.

  • Утром, 17 сентября, СМИ узнали, что Геннадия Кернеса привезли в клинику Шарите в Берлине, где в связи с отравлением проходит лечение российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

  • Позже стало известно, что основные проблемы со здоровьем у харьковского мэра Геннадия Кернеса, из-за которых он был срочно доставлен на обследование в берлинскую клинику Шарите, возникли отнюдь не по причине китайского коронавируса.

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