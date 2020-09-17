Сын Кернеса рассказал о состоянии отца в клинике Германии

Кернес уже чувствует себя гораздо лучше / УНИАН

Мэр Харькова Геннадий Кернес, которого накануне отправили спецбортом на лечение в Германию, уже чувствует себя гораздо лучше, медики наблюдают положительную динамику.

О состоянии здоровья главы города сообщил в Instagram его сын Родион Гайсинский.

"Инсульта и угрозы жизни не было и нет", - написал он.

Гайсинский добавил, что есть хорошие новости от врачей - состояние мэра стабильное, а динамика - положительная.

Кернес уже общается с родственниками.

"Передает всем спасибо за поддержку и рвется на работу", - добавил сын.