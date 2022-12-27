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Тина Кароль показала, как вырос за год ее сын Веня

27 декабря 2022, 15:35
Артистка также для сравнения показала фанатам прошлогодний снимок своего сына - чтобы показать как ее отпрыск вырос за минувший год.
Кароль, сын
Тина Кароль и ее сын Вениамин / коллаж фото УНИАН и Instagram

Известная украинская поп-певица Тина Кароль показала поклонникам в Instagram редкие фотоснимки, на которых запечатлена она с сыном-подростком Вениамином.

На фото Тина Кароль (Татьяна Либерман — ее настоящие имя и фамилия) и ее сын Вениамин позируют в машине. Артистка также для сравнения показала фанатам прошлогодний снимок своего сына – для того, чтобы сравнить, как ее отпрыск изменился за это время.

К слову, 14-летний сын Тины Кароль постоянно живет и учится в Великобритании. Его отец, муж певицы, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году от онкологического заболевания.

Кароль, сын 2

Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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