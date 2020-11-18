"Только не лгите": на канале Порошенко Вересень жестко "наехал" на Федину

Мыкола Вересень жестко "наехал" на соратницу Петра Порошенко / Скриншот

В эфире телеканала Прямий экс-президента Петра Порошенко ведущий Мыкола Вересень жестко "наехал" на нардепа от партии бывшего украинского лидера Европейская солидарность Софию Федину.

Народная избранница в эфире телеканала Прямий сказала, что ее коллега из партии Слуга народа Даниил Гетманцев вместо того, чтобы поддерживать бизнес в условиях карантина из-за коронавируса COVID-19, предлагает еще более репрессивные нормы законов.

Ведущий сказал, что политик голословна и говорила ни о чем.

Как в эфире прямого общались София Федина и Мыкола Вересень

Федина: "...законопроекты, которые у нас есть, они направлены только на ухудшение ситуации, в частности, это касается малого и среднего бизнеса. Вместо поддержки... мы имеем сейчас, что Даниил Гетманцев предлагает еще более репрессивные нормы в отношении малого бизнеса…";

Вересень: "Какие именно, пожалуйста, это голословно... вот сейчас вы сказали ничего – все плохо, потому что все плохо... а можно сказать так, чтобы было понятно – вот эти законопроекты увеличивают нагрузку, уменьшают ли там что-то... Будьте депутатом, говорите точно – насколько, какие дополнительные платежи…";

Федина: "Вы мне дали только одну минуту, я хочу в нее вписаться…";

Вересень: "Только не лгите…".

Выступление Софии Федины смотрите с 52:48