"Только не лгите": на канале Порошенко Вересень жестко "наехал" на Федину

Федина и Вересень не нашли общего языка во время эфира.
В эфире телеканала Прямий экс-президента Петра Порошенко ведущий Мыкола Вересень жестко "наехал" на нардепа от партии бывшего украинского лидера Европейская солидарность Софию Федину.
Народная избранница в эфире телеканала Прямий сказала, что ее коллега из партии Слуга народа Даниил Гетманцев вместо того, чтобы поддерживать бизнес в условиях карантина из-за коронавируса COVID-19, предлагает еще более репрессивные нормы законов.
Ведущий сказал, что политик голословна и говорила ни о чем.
Как в эфире прямого общались София Федина и Мыкола Вересень
Федина: "...законопроекты, которые у нас есть, они направлены только на ухудшение ситуации, в частности, это касается малого и среднего бизнеса. Вместо поддержки... мы имеем сейчас, что Даниил Гетманцев предлагает еще более репрессивные нормы в отношении малого бизнеса…";
Вересень: "Какие именно, пожалуйста, это голословно... вот сейчас вы сказали ничего – все плохо, потому что все плохо... а можно сказать так, чтобы было понятно – вот эти законопроекты увеличивают нагрузку, уменьшают ли там что-то... Будьте депутатом, говорите точно – насколько, какие дополнительные платежи…";
Федина: "Вы мне дали только одну минуту, я хочу в нее вписаться…";
Вересень: "Только не лгите…".
Выступление Софии Федины смотрите с 52:48
- Напомним, в конце октября 2019 года София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий обнародовали видеообращение, в котором "наехали" на президента Владимира Зеленского из-за общения с добровольцами на Донбассе.
- Позже нардепу и волонтеру вручили уведомление о подозрении по фактам угроз украинскому лидеру. Суд решил освободить Федину под личное обязательство, а Звиробий обязали сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля.