Угрозы Зеленскому: Федине избрали меру пресечения

Софию Федину суд отпустил под личное обязательство / УНИАН

Во вторник, 10 марта, в Киеве суд избрал меру пресечения народному депутату от партии экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность Софии Федине.

Меру пресечения Федине избрал Печерский райсуд столицы.

Суд решил освободить народную избранницу под личное обязательство.

Напомним, в конце октября 2019 года София Федина и волонтер Маруся Звиробий обнародовали совместное видеообращение, в котором "наехали" на президента Владимира Зеленского из-за общения с добровольцами на Донбассе.

Потом Федине и Звиробий вручили уведомление о подозрении по фактам угроз главе государства. Позже Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения волонтеру – ее обязали сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля. Мера пресечения Звиробий действует до 9 апреля 2020 год.