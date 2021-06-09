Тоннели с золотом и золотые иконы: суд оправдал пойманного на взятке чиновника из Николаева

Николай Романчук / УНИАН

Бывшего заместителя губернатора Николаевской области Николая Романчука, в имении которого нашли туннели с золотом, оправдал суд. Об этом сообщает портал ТСН.

Романчука задержали еще пять лет назад по подозрению во взятке в 90 тысяч долларов. По версии следствия, чиновник взял деньги с предпринимателя за содействие в выдаче специального разрешения на разработку месторождения известняка.

Во время обыска в доме Романчука следователи обнаружили тоннели, которые соединяли его имение с домами сыновей. В этих подземных коридорах были сейфы с золотыми слитками, старинными иконами и антиквариатом.

Романчук свою вину отрицал. После пяти лет рассмотрения дела суд в Николаеве в конце концов пришел к выводу, что государственные обвинители не доказали вину Романчука. Его полностью оправдали и сняли арест с имущества. Более того − ему должны вернуть все конфискованное имущество.

Более того, Романчук во время оглашения решения суда не сдержал эмоций и заплакал.

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Напомним, ранее Николай Романчук был задержан на взятке в 90 тысяч долларов. Впоследствии под его особняком нашли сеть тоннелей с сейфами, в которых хранился антиквариат и драгоценности.

8 июня 2016 года Романчука арестовали с правом внесения залога в размере более пяти миллионов гривен.

В СБУ тогда сообщали, что нашли по месту жительства Романчука деньги и драгоценности.

"Чиновник хранил дома чемодан с 300 тысячами долларов и большое количество ювелирных изделий. Под зданием сотрудники спецслужбы обнаружили сеть тоннелей, в которых находились сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом, столовое серебро. В сейфах также хранилась "черная бухгалтерия", которая доказывает проведение коррупционных сделок", - заявили в спецслужбе.