Тотальный локдаун: Ляшко объяснил, к чему готовиться украинцам

Виктор Ляшко / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал вероятность введения в Украине локдауна из-за эпидемии коронавируса.

Как подчеркнул он в комментарии Оbozrevatel, при введении полного карантина в стране не стоит привязываться к какой-то дате.

"Тут не я должен предполагать, это вопрос ко всем. Никто никого не будет закрывать, если мы будем придерживаться противоэпидемических норм", – отметил Ляшко.

Он также отметил, что некоторые пациенты переносят коронавирус легко, но в то же время ношение маски – это еще и забота об окружающих.

Главный санврач обратил внимание, что главным критерием при введении жесткого локдауна будет заполненность коек с больными COVID-19.

"На сегодня общее количество коек в первой и второй волне – более 37 тысяч. Из них заняты 8946, то есть запас еще есть. Я бы не привязывался к дате, потому что на локдаун можно пойти как раньше, так и позже", – сообщил он.

По мнению Ляшко, если основные эпидемиологические правила будут соблюдаться, никакого локдауна быть не должно.

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Ранее Ляшко заявил о том, что в Украине сложилась тревожная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

При этом он прокомментировал возможность всплеска числа заболевших COVID-19 после местных выборов 25 октября.