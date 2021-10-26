Трагедия на Львовщине: двухлетняя девочка лишилась пальцев, засунув руку в мясорубку

На Львовщине ребенку ампутировали пальцы / Скриншот

В Новояворовске Львовской области произошел трагический случай. Двухлетняя девочка лишилась трех пальцев после того, как засунула руку в электрическую мясорубку.

ЧП произошло 25 октября. В Новояворовскую районную больницу поступила девочка, 2019 года рождения с зажатой рукой в электромясорубке, рассказали в ГУ ГСЧС во Львовской области.

Ребенка сразу перегопитализировали в КНП 8-ю городскую клиническую больницу Львова, где были проведены совместные работы медиков и спасателей по высвобождению руки ребенка из мясорубки с помощью гидравлического разжима.

Как уточняет Zaxid.net, в результате малышке пришлось ампутировать три пальца на левой руке.

"К сожалению, девочке удалось спасти только первый и пятый палец левой руки. Остальные были уже перемолоты и обескровлены, их не удалось спасти", – сообщил врач-хирург 8-й больницы Роман Чепиль.

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Операция длилась 45 минут. Малышка остается в больнице, где ей делают перевязки. После выписки ребенка ждет длительное восстановление.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове составили протокол в отношении женщины, которая в прямом эфире в социальной сети избила своего малолетнего сына. Ребенок в настоящее время находится в больнице, сообщили в ювенальной полиции области.