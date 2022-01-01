Трагедия на Закарпатье: в новогоднюю ночь трактор переехал мужчину

Тракторист наехал на мужчину / Госпогранслужба

В Новый год в Закарпатской области мужчина попал под колеса трактора. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Он умер на месте ДТП.

Как сообщает Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи, трактор сбил 45-летнего местного жителя. Медики оперативно приехали на место аварии, но не смогли спасти пострадавшего.

"Травмы, которые получил 45-летний потерпевший, были несовместимы с жизнью", - сказано в сообщении.

Все причины и обстоятельства трагедии устанавливаются полицией.

Читайте такжеВ Тернополе бабушка потеряла свою пенсию перед Новым годом, но неравнодушные собрали для нее деньгиНапомним, на Буковине в новогоднюю ночь в селе Карапчев произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб 30-летний мужчина.

Также ранее в канун Нового года в Берегово Закарпатской области в жилом доме обнаружили тело 17-летней девушки. По предварительным данным полиции, она скончалась из-за отравления угарным газом.

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