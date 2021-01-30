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Транспортный коллапс и огромные сугробы: украинцы оказались в снежном плену

30 января 2021, 00:58
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Из-за непогоды в Украине ограничено движение на дорогах в трех областях.

Снегопад устроил в Украине коллапс / ГСЧС

Непогода в Украине наделала немало бед. Так, из-за осложнения погодных условий на территории Украины остается ограниченным движение в трех областях.

Как говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения:

  • М-05 Киев-Одесса,
  • М-15 Одесса-Рени,
  • М-16 Одесса - Кучурган.

Николаевская область - ограничено движение тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново. Техника ГСЧС продолжает расчистку дорожного полотна на участке дороги от с. Анновка в направлении Одесской области.

Киевская область – ограничен проезд грузовых транспортных средств с целью недопущения создания пробок на проблемных участках автодороги М-05 Киев-Одесса в Одесской области.

При этом по состоянию на вечер пятницы, 29 января, в результате непогоды остаются обесточенными 182 населенных пункта в четырех областях Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас обесточены 182 населенных пункта в 4 областях, а именно:

  • Одесская — 100,
  • Николаевская — 78,
  • Кировоградская — 3.
  • Днепропетровска — 1.

К расчистке дорог привлечено почти 2 тысяч человек и более 1,5 тысячи единиц техники.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

дороги снегопады Погода в Украине
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