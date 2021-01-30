Транспортный коллапс и огромные сугробы: украинцы оказались в снежном плену

Из-за непогоды в Украине ограничено движение на дорогах в трех областях.
Непогода в Украине наделала немало бед. Так, из-за осложнения погодных условий на территории Украины остается ограниченным движение в трех областях.
Как говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения:
- М-05 Киев-Одесса,
- М-15 Одесса-Рени,
- М-16 Одесса - Кучурган.
Николаевская область - ограничено движение тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново. Техника ГСЧС продолжает расчистку дорожного полотна на участке дороги от с. Анновка в направлении Одесской области.
Киевская область – ограничен проезд грузовых транспортных средств с целью недопущения создания пробок на проблемных участках автодороги М-05 Киев-Одесса в Одесской области.
При этом по состоянию на вечер пятницы, 29 января, в результате непогоды остаются обесточенными 182 населенных пункта в четырех областях Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сейчас обесточены 182 населенных пункта в 4 областях, а именно:
- Одесская — 100,
- Николаевская — 78,
- Кировоградская — 3.
- Днепропетровска — 1.
К расчистке дорог привлечено почти 2 тысяч человек и более 1,5 тысячи единиц техники.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В Украине из-за сильных снегопадов образовался транспортный коллапс. Люди стоят в 30 километровых пробках.
- Синоптик рассказал о прогнозе погоды на февраль. В Украину идут лютые морозы и снегопады.
- Эксперт дала неожиданный прогноз на 2021 год. Весна 2021 года может быть засушливой, предупредила Вазира Мартазинова.