Транспортный коллапс и огромные сугробы: украинцы оказались в снежном плену

Снегопад устроил в Украине коллапс / ГСЧС

Непогода в Украине наделала немало бед. Так, из-за осложнения погодных условий на территории Украины остается ограниченным движение в трех областях.

Как говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения:

М-05 Киев-Одесса,

М-15 Одесса-Рени,

М-16 Одесса - Кучурган.

Николаевская область - ограничено движение тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново. Техника ГСЧС продолжает расчистку дорожного полотна на участке дороги от с. Анновка в направлении Одесской области.

Киевская область – ограничен проезд грузовых транспортных средств с целью недопущения создания пробок на проблемных участках автодороги М-05 Киев-Одесса в Одесской области.

При этом по состоянию на вечер пятницы, 29 января, в результате непогоды остаются обесточенными 182 населенных пункта в четырех областях Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас обесточены 182 населенных пункта в 4 областях, а именно:

Одесская — 100,

Николаевская — 78,

Кировоградская — 3.

Днепропетровска — 1.

К расчистке дорог привлечено почти 2 тысяч человек и более 1,5 тысячи единиц техники.

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