Метровые сугробы и коллапс на дорогах: Украину накрыл снежный Армагеддон

В Украине засыпало снегом многие автотрассы / Facebook.com/MNS.GOV.UA

В Украине после разгулявшейся непогоды по состоянию на 14 часов 29 января проезд на дорогах общего пользования обеспечен, за некоторыми исключениями.

Как говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, снежные осадки наблюдаются в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областях и в Киеве.

Где в Украине ограничено движение:

Одесская область - запрещено движение большегрузных транспортных средств на автодорогах государственного значения:

М-05 Киев-Одесса;

М-15 Одесса-Рени;

М-16 Одесса - Кучурган.

На других автодорогах государственного и местного значения ограничения сняты.

/ Facebook.com/MNS.GOV.UA

Николаевская область - ограничено движение тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

Начаты работы по расчистке дорожного полотна на участке дороги от села Анновка в направлении Одесской области.

Пробки на автодорогах:

На автодороге М-05 Киев - Одесса наиболее проблемным участком остается отрезок Знаменка - Ревова (наблюдаются переметы протяженностью около 30 км).

Грузовые автомобили начали движение в направлении Киева, в направлении Одессы продолжаются работы по высвобождению грузовиков. Движение легкового транспорта обеспечено в двух направлениях.

/ ukravtodor.gov.ua

В свою очередь Государственное агентство автомобильных дорог Украины задействовало 1480 единиц снегоуборочной техники и 1731 рабочего для расчистки дорог государственного значения по всей Украине, сообщила пресс-служба агентства на своей странице в соцсети Facebook.

/ ukravtodor.gov.ua

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Отмечается, что сейчас самая сложная ситуация фиксируется в Одесской и Николаевской областях.

"Из-за скопления грузового транспорта на проезжей части снегоуборочная техника не имеет возможности должным образом расчистить дорожное полотно", - сказано в сообщении Укравтодора.

Также пресс-служба сообщила, что, начиная с полуночи 29 января 2021 года, наблюдается перемещение циклона в центральные и северо-восточные области. Одновременно в западных областях начались осадки в виде снега с высотой снежного покрова 1-5 см.

В Киевавтодоре рассказали о работе городских коммунальных служб в ночь на 29 января.

/ Facebook.com/kievavtodor/

В столице сохраняется риск гололеда на дорогах, их обрабатывают противогололедными средствами.

Ночью работали 361 единица спецтехники и 212 работников в составе 34 бригад по ручной уборки. Сейчас количество бригад по ручной уборке увеличено до 61.

/ State Emergency Service Of Ukraine

Одесские коммунальные службы продолжают работу по ликвидации последствий снежной непогоды.

В настоящий момент для этого задействованы 207 единиц коммунальной техники. На улицах города ведут работу 1790 работников жилищно-коммунальных сервисов, рассказали в пресс-службе горсовета.

/ omr.gov.ua

В сложных погодных условиях на помощь городу пришли 250 военнослужащих - бойцы Нацгвардии, военные моряки, курсанты Военной академии и бойцы Одесского гарнизона. Они помогают коммунальщикам в уборке и вывозе снега, распиле и погрузке на самосвалы упавших деревьев и веток, расчистке тротуаров.

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В компании Укрзализныця рассказали, что несмотря на непогоду, на протяжении прошлых суток значительных задержек поездов не происходило, движение поездов осуществлялось в штатном режиме.

В целом по всей Украине последствия непогоды преодолевали почти 4,5 тысяч железнодорожников. Очищено от снега более 9 тысяч стрелочных переводов и почти 180 пассажирских платформ.

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На Одесской железнодорожники были вынуждены задействовать два снегоуборочные поезда для расчистки путей.

/ Facebook.com/Ukrzaliznytsia/

Украину накрыл снежный шторм с дождем и сильным ветром

В Украине результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) сотни населенных пунктов остались без электроснабжения.

Обесточенными оказались 358 населенных пункта в семи областях Украины: