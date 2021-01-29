Новый удар стихии: Украину накрыл снежный шторм с дождем и сильным ветром

Штормовые порывы ветра образовали на дорогах снежные переметы высотой более метра.
В Украине результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) сотни населенных пунктов остались без электроснабжения.
Непогода оставила без электричества тысячи людей
По состоянию на утро пятницы обесточены 358 населенных пункта в семи областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 29 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 358 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Николаевская - 140, Одесская - 133, Кировоградская - 38, Днепропетровская - 19 Запорожская - 17 Херсонская - 6 и Киевская – 5", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Сотни машины попали в снежную ловушку
В ГСЧС отметили, что 28 января в Одесской области на автодороге М-05 Киев - Одесса в связи со снежными переметами вызванными порывистым ветром возник затор из крупногабаритных транспортных средств на участке Знаменка - Ревова в направлении Киева (около 300 автомобилей). Расчищен проезд двух полос в направлении Одессы и обеспечено движение легковых автомобилей в обоих направлениях. На данном участке продолжает работу 23 единицы техники и 34 человека, из них от ГСЧС 9 единиц техники и 20 человек личного состава.
В ведомстве подчеркнули, что всего с начала непогоды подразделениями ГСЧС проведена буксировка более 900 единиц автотранспортных средств (из них 28 карет скорой медицинской помощи, 25 автобусов) и оказана помощь более 1 тыс. 800 лицам (из них 3 роженицам), распилено и убрано 69 поваленных деревьев, расчищено 750 км дорожного покрытия от снега. От ГСЧС привлекалось 912 человек личного состава и 288 единиц техники.
"По состоянию на 7.00 29 января … транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения страны обеспечено, за исключением ограничения движения тяжеловесных автотранспортных средств и пассажирских автобусов на автомобильных дорогах государственного значения М-15 Одесса - Рени и М-16 Одесса - Кучурган в Одесской области , а также М-13 Кропивницкий - Платоново в Николаевской области", – говорится в сводке, со ссылкой на Службу автомобильных дорог (САД).
Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от САД привлечено более 1 тыс. 700 работников и 1 тыс. 480 единиц техники.
Лавины в горах: спасатели предупредили, где быть острожными
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской области и Закарпатья.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
"29 января на высокогорье Ивано-Франковской области, западной и центральной частей Закарпатской области ожидается высокая снеголавинная опасность (ІІІ уровень)", - говорится в сообщении.
В Украине разгулялся циклон: где замело дороги снегом
В Украине продолжает действовать активный снежный циклон. С ночи наблюдается перемещение циклона в центральные и северо-восточные области.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
В частности, за вчера в Одесской и Николаевской областях, где наихудшая ситуация с погодой, выпало до 20 см снега. Также там снегопады, метели порывистый ветер.
В западных областях утром начались осадки в виде снега, с высотой снежного покрова от 1-5 см.
Штормовые порывы ветра в этих областях образовывали на дорогах государственного значения снежные переметы высотой до метра и больше.
Спасатели призывают украинцев в период непогоды воздержаться от поездок на авто
Спасатели призывают украинцев в период непогоды воздержаться от поездок на автомобилях.Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В частности, по прогнозу Укргидрометцентра, сегодня днем в большинстве областей небольшой, на северо-востоке страны и в Карпатском регионе умеренный снег, в восточных и юго-восточных областях небольшой снег с дождем; только в Одесской, Николаевской и Херсонской областях без существенных осадков.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в восточных областях и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в восточных, Запорожской и Херсонской областях и в Крыму 2-7 градусов тепла. В Киевской области сегодня днем небольшой снег.
Непогода в Украине:
- Накануне погода в Украине существенно ухудшилась - с юга на территорию Украины переместился активный снежный циклон, который привел к чрезвычайным ситуациям в южной части территории страны.
- Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Одесской и Николаевской областях.
- Циклон принес снегопад, метели, налипание мокрого снега, порывистый ветер.
- Прирост снежного покрова в Одесской, Николаевской областях составлял от 30 до 40 см, а высота снежных заносов достигала 0,5 метра; в Николаевской области местами высота сугробов была выше 1 метра; в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Сумской и Черниговской областях прирост снежного покрова 2-6 см.