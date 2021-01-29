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Новый удар стихии: Украину накрыл снежный шторм с дождем и сильным ветром

29 января 2021, 09:34

Штормовые порывы ветра образовали на дорогах снежные переметы высотой более метра.

В Украине осложнено движение по многим магистралям / MNS.GOV.UA

В Украине результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) сотни населенных пунктов остались без электроснабжения.

Непогода оставила без электричества тысячи людей

По состоянию на утро пятницы обесточены 358 населенных пункта в семи областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 29 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 358 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Николаевская - 140, Одесская - 133, Кировоградская - 38, Днепропетровская - 19 Запорожская - 17 Херсонская - 6 и Киевская – 5", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Сотни машины попали в снежную ловушку

В ГСЧС отметили, что 28 января в Одесской области на автодороге М-05 Киев - Одесса в связи со снежными переметами вызванными порывистым ветром возник затор из крупногабаритных транспортных средств на участке Знаменка - Ревова в направлении Киева (около 300 автомобилей). Расчищен проезд двух полос в направлении Одессы и обеспечено движение легковых автомобилей в обоих направлениях. На данном участке продолжает работу 23 единицы техники и 34 человека, из них от ГСЧС 9 единиц техники и 20 человек личного состава.

/ MNS.GOV.UA

В ведомстве подчеркнули, что всего с начала непогоды подразделениями ГСЧС проведена буксировка более 900 единиц автотранспортных средств (из них 28 карет скорой медицинской помощи, 25 автобусов) и оказана помощь более 1 тыс. 800 лицам (из них 3 роженицам), распилено и убрано 69 поваленных деревьев, расчищено 750 км дорожного покрытия от снега. От ГСЧС привлекалось 912 человек личного состава и 288 единиц техники.

"По состоянию на 7.00 29 января … транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения страны обеспечено, за исключением ограничения движения тяжеловесных автотранспортных средств и пассажирских автобусов на автомобильных дорогах государственного значения М-15 Одесса - Рени и М-16 Одесса - Кучурган в Одесской области , а также М-13 Кропивницкий - Платоново в Николаевской области", – говорится в сводке, со ссылкой на Службу автомобильных дорог (САД).

/ DSNSODE

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от САД привлечено более 1 тыс. 700 работников и 1 тыс. 480 единиц техники.

Лавины в горах: спасатели предупредили, где быть острожными

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской области и Закарпатья.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"29 января на высокогорье Ивано-Франковской области, западной и центральной частей Закарпатской области ожидается высокая снеголавинная опасность (ІІІ уровень)", - говорится в сообщении.

/ DSNSODE

В Украине разгулялся циклон: где замело дороги снегом

В Украине продолжает действовать активный снежный циклон. С ночи наблюдается перемещение циклона в центральные и северо-восточные области.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

В частности, за вчера в Одесской и Николаевской областях, где наихудшая ситуация с погодой, выпало до 20 см снега. Также там снегопады, метели порывистый ветер.

В западных областях утром начались осадки в виде снега, с высотой снежного покрова от 1-5 см.

Штормовые порывы ветра в этих областях образовывали на дорогах государственного значения снежные переметы высотой до метра и больше.

Спасатели призывают украинцев в период непогоды воздержаться от поездок на авто

Спасатели призывают украинцев в период непогоды воздержаться от поездок на автомобилях.Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по прогнозу Укргидрометцентра, сегодня днем ​​в большинстве областей небольшой, на северо-востоке страны и в Карпатском регионе умеренный снег, в восточных и юго-восточных областях небольшой снег с дождем; только в Одесской, Николаевской и Херсонской областях без существенных осадков.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в восточных областях и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в восточных, Запорожской и Херсонской областях и в Крыму 2-7 градусов тепла. В Киевской области сегодня днем ​​небольшой снег.

Непогода в Украине:

  • Накануне погода в Украине существенно ухудшилась - с юга на территорию Украины переместился активный снежный циклон, который привел к чрезвычайным ситуациям в южной части территории страны.
  • Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Одесской и Николаевской областях.
  • Циклон принес снегопад, метели, налипание мокрого снега, порывистый ветер.
  • Прирост снежного покрова в Одесской, Николаевской областях составлял от 30 до 40 см, а высота снежных заносов достигала 0,5 метра; в Николаевской области местами высота сугробов была выше 1 метра; в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Сумской и Черниговской областях прирост снежного покрова 2-6 см.
штормовое предупреждение мокрый снег новости Украины Погода в Украине
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