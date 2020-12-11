У Кравчука оценили вероятность размещения миротворцев ООН на Донбассе

Миротворцы ООН / Reuters

Спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович оценил вероятность размещения миротворцев ООН на Донбассе.

Как подчеркнул он в ходе брифинга в Киеве, Украина пока не рассматривает вопрос размещения на Донбассе миротворцев ООН, сообщает РБК-Украина.

"Дорожная карта, которую обнародовал президент Порошенко. Ну я очень рад, что он полностью поддерживает план совместных шагов, которые предложила украинская делегация ТКГ, они совпадают на 99%. Единственное отличие - это миротворцы ООН. Мы также говорим об увеличении состава миссии ОБСЕ в четыре раза", - заявил он.

По его словам, размещение миротворцев ООН пока не рассматривают, потому что Россия имеет право вето в этой организации. Арестович добавил, что эта ситуация может затянуться еще на год.

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Как известно, Россия категорически выступает против введения миротворцев на Донбасс.

В сентябре 2019 года Зеленский заявил, что с осторожностью относится к идее развертывания на Донбассе миротворческой миссии.