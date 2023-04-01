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"У него были золотые руки": в боях на Донбассе погиб Владимир Березюк из Хмельницкой области

1 апреля 2023, 14:48
Владимир Березюк защищал Украину в 2015–2016 годах, а в марте 2022-го, после начала полномасштабного вторжения РФ, добровольно пошел на фронт.
Владимир Березюк
У Владимира остались дочь, жена, сестры и мать / Фото pixabay.com, facebook

На войне в Украине погиб Владимир Березюк. Он служил в 53-й отдельной механизированной бригаде им. князя Владимира Мономаха (в/ч А0536). Трагедию подтвердила Войтовецкая объединенная территориальная громада в Facebook.

Защитник Украины погиб в результате российского артиллерийского обстрела позиций ВСУ 15 марта 2023 года в районе Водяного Донецкой области.

Владимир Березюк - уроженец села Писаревка Хмельницкой области. Окончил местную школу, а после этого – Хмельницкое ПТУ №7.

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Работал мастером, которого знало немало жителей громады.

"Оставил после себя много вещей, сделанных его золотыми руками", – отметили в Войтовецкой ОТГ.

Герой защищал Украину в 2015–2016 годах, а в марте 2022-го, после начала полномасштабного вторжения, добровольно пошел на фронт. Вместе с другом он обратился в воинскую часть, где раньше проходил службу, и уехал на передовую.

Пресс-служба сообщила, что в бою за Родину Березюк проявил стойкость и мужество и до последнего дыхания соблюдал военную присягу на верность украинскому народу.

У Владимира остались дочь, жена, сестры и мать.

"Мы благодарим маму за то, что воспитала настоящего отважного мужчину, воина, защитника. Благодарим Владимира за то, что защищал нас ценой собственной жизни", – говорился в сообщении.

Похоронят Владимира Березюка в его родной Писаревке.

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб офицер 53-й отдельной механизированной бригады, известный альпинист из Львовской области Орест Кинаш. Свой последний бой он принял под Бахмутом Донецкой области.

Ночью 31 марта от полученных на фронте травм в госпитале скончался Виталий Меринов — четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу. Он пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

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