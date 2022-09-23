У Зеленского озвучили главные задачи Украины в войне с Россией / скриншот, УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что главная задача для Украины в войне с Россией - это освобождение всех территорий от российских оккупантов.

В эфире телеканала Freedom он отметил, что достижение главной цели зависит от четырех факторов:

качественное планирование контропераций, чтобы было не понятно, что и как мы делаем;

качественное разрушение тыловой инфраструктуры нашего врага. Для этого необходимы дополнительные объемы высокоточного оружия;

высокая морализация нашей армии;

абсолютный консенсус общества.

"Когда мы говорим про мобилизацию или референдумы, то мы живем в повестке Российской Федерации, которая является аутсайдером", - пояснил Подоляк.

Также он озвучил основные положения украинской повестки, а именно:

Мы должны идти и освобождать территорию. Мы должны выйти на границы 1991 года. Мы должны нанести тактические поражения России. Мы должны собрать наших партнеров, чтобы они выступили с жесткой позицией относительно постоянных угроз со стороны России применить ядерное оружие.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о приказе верховного главнокомандующего Владимира Зеленского о необходимости деоккупации южных областей Украины.

Для выполнения этой задачи ВСУ собирают миллионные силы, подчеркнул он в интервью британской газете The Times.

Также сообщалось, что Российская Федерация имеет план на 120 дней войны против Украины. Но из-за неудач его приходится каждый месяц корректировать, заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий. Он отметил, что провал плана по захвату Киева, Харькова и Одессы вынудил оккупантов сосредоточиться на востоке Украины.

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