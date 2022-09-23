У Зеленского озвучили главные задачи Украины в войне с Россией

Достижение главной цели будет зависеть от четырех факторов, рассказал Михаил Подоляк.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что главная задача для Украины в войне с Россией - это освобождение всех территорий от российских оккупантов.
В эфире телеканала Freedom он отметил, что достижение главной цели зависит от четырех факторов:
- качественное планирование контропераций, чтобы было не понятно, что и как мы делаем;
- качественное разрушение тыловой инфраструктуры нашего врага. Для этого необходимы дополнительные объемы высокоточного оружия;
- высокая морализация нашей армии;
- абсолютный консенсус общества.
"Когда мы говорим про мобилизацию или референдумы, то мы живем в повестке Российской Федерации, которая является аутсайдером", - пояснил Подоляк.
Также он озвучил основные положения украинской повестки, а именно:
- Мы должны идти и освобождать территорию.
- Мы должны выйти на границы 1991 года.
- Мы должны нанести тактические поражения России.
- Мы должны собрать наших партнеров, чтобы они выступили с жесткой позицией относительно постоянных угроз со стороны России применить ядерное оружие.
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о приказе верховного главнокомандующего Владимира Зеленского о необходимости деоккупации южных областей Украины.
Для выполнения этой задачи ВСУ собирают миллионные силы, подчеркнул он в интервью британской газете The Times.
Также сообщалось, что Российская Федерация имеет план на 120 дней войны против Украины. Но из-за неудач его приходится каждый месяц корректировать, заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий. Он отметил, что провал плана по захвату Киева, Харькова и Одессы вынудил оккупантов сосредоточиться на востоке Украины.
Читайте также:
- "Останетесь без рук и ног": в РФ бунтуют против мобилизации и отправки на войну
- "Это не сотни тысяч": в Минобороны назвали потери ВСУ в войне с Россией
- "Множество проблем": эксперт объяснил причину распада России из-за войны в Украине