"РФ имеет план на 120 дней войны": в разведке рассказали, как и почему Путин меняет задачи армии

В разведке рассказали, как и почему Путин корректирует задачи армии / скриншот, УНИАН

Российская Федерация имеет план на 120 дней войны против Украины. Но из-за неудач его приходится каждый месяц корректировать.

На Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны представитель ведомства Вадим Скибицкий отметил, что провал плана по захвату Киева, Харькова и Одессы вынудил оккупантов сосредоточиться на востоке Украины.

На сегодня российская сторона разместила на украинской территории 103 батальонно-тактические группы, еще около 40 находятся в резерве.

В связи с военными неудачами Генеральный штаб РФ каждые 30 дней корректирует план вторжения.

Читайте такжеВойна будет долгой: почему Путин снова стал "собирателем земель""У нас есть подтвержденная информация, что россияне имеют план на 120 дней войны. Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того на сколько противник добьется успеха или наоборот потерпит поражение на востоке Украины. Однако цели так называемой специальной военной операции, о которой Путин заявлял в начале войны, россиянам так и не удалось достичь", - добавил Скибицкий.

Ранее в разведке заявили, что в России сейчас наблюдается нехватка высокоточного оружия, но в экономическом плане страна-агрессор может продолжать войну нынешними темпами еще в течение года.

Отметим, что на сегодня Российская Федерация зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины. Как заявил старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн, рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада.

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