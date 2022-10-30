У Зеленского рассказали, как положить конец правлению Путина

Михаил Подоляк рассказал о конце правления Владимира Путина / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

В Офисе президента Украины рассказали о том, что может положить конец правлению Владимира Путина.

Иностранным партнерам следует перестать бояться Путина и наращивать помощь Украине. подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Welt.

Он говорит, что на Западе часто переоценивают возможности Путина, а сам он не понимает, что такое современная война.

Советник главы ОП пояснил, что если Украина получит достаточное количество оружия, она сможет победить РФ, что даст возможность буквально посчитать, через какое время придет конец правлению Путина.

"Я могу только повторить: если мы получим танки "Леопард" в достаточном количестве, если мы получим системы РСЗО, если мы получим системы ПВО и системы борьбы с беспилотниками, чтобы закрыть небо, тогда мы сможем положить конец российскому геноциду. Мы также сможем почти математически рассчитать время до конца Путина", – добавил Подоляк.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин все еще готов к переговорам по Украине. По его словам, Россия ждет, когда Запад сможет "предложить какие-то серьезные подходы".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров.

По его мнению, "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров".

"Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу", - заявил он.

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