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Учился ездить на "автомате" – управлять "механикой" нельзя: в Украине будут выдавать новые права

28 декабря 2021, 20:01
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Изменения не относятся к водителям, которые получили права до запуска новых требований.

Водительские права
Водительские права с новыми пометками будут выдаваться уже с 29 декабря / УНИАН

Водительские удостоверения в Украине с 29 декабря текущего года начнут выдавать уже с новыми пометками и кодами. В них появится информация о сдаче экзамена на машине с автоматической коробкой передач в виде кода 78. Если водитель ранее учился управлять автомобилем на "автомате", то на авто с механической коробкой передач ездить ему запрещается. Такие правила направлены на адаптацию украинских документов к международным.

Как сообщили в главном сервисном центре МВД, со среды, 29 декабря, в Украине начнут выдавать водительские права с новыми метками и кодами. На документе появится информация о сдаче практического экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач. На эту деталь будет указывать код – 78.

В новых водительских удостоверениях появится графа 12 с указанием типа трансмиссии. И если водитель ранее учился вождению на "автомате", то управлять транспортным средством на "механике" ему уже не разрешат.

Изменения не касаются тех водителей, которые получили водительские права до 29 декабря.

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Читайте такжеВведут коды и новые ограничения: в Украине обновляют водительские праваКак полагают в МВД, новые правила учитывают требования международной транспортной политики, станут вкладом в улучшение ситуации с безопасностью на дорогах и облегчат свободное движение украинцев за границей.

"Такие нововведения – это еще один шаг к приведению бланка национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами", - указано в сообщении.

Кроме того, вместо пиктограмм (к примеру, очков), на водительских правах появятся коды. Документы максимально адаптируют к европейским.

Также среди новшеств для водителей – продление срока действия теоретического экзамена: с 3 месяцев до 2 лет. Однако экзамен не может действовать дольше свидетельства о завершении учебы в автошколе.

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