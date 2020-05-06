На Харьковщине учитель биологии обучает с помощью рэпа: курьезное видео

Учитель преподает биологию с помощью рэпа / Фото: Facebook/Ольга Халепа

В населенном пункте Яковлевка Харьковской области учитель биологии Ольга Халепа решила разнообразить дистанционное обучение и начала записывать видеоролики, с помощью которых решила доносить ученикам материал учебной программы.

Педагог записывает клипы в жанрах рэп и рок. Видео она публикует на своем канале в YouTube.

Тексты песен посвящены темам уроков для 5-8-х классов. По словам учительницы, подготовка одного ролика занимает около восьми часов. Это съемки на природе, создание текста, запись голоса и монтаж.

Биолог экспериментирует с музыкальными жанрами. Например, свой последний урок на тему особенностей грибов она записала под популярную композицию панк-рок группы The Offspring — Pretty Fly.

Ученики в восторге от такого дистанционного обучения. Материалами могут пользоваться не только дети из Яковлевского лицея, но школьники всей страны.

Как ранее сообщалось, с нового учебного года в 2020 году для учеников с 5 класса и старше 80% материала будет читаться на украинском языке.

Напомним, в Украине продлили карантин и уже очевидно, что дети в этом учебном году в школы не вернуться, поэтому в Министерстве образования и науки пояснили, как школьникам высчитают оценки за уходящий семестр и в целом за год.