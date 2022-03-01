Учителя, слесари, руководители детских кружков: кого отправляют с Донбасса воевать против Украины – видео

Пленные учителя и соцработники с Донбасса

С оккупированных территорий Донбасса в мясорубку войны отправляют людей без боевого опыта. Об этом сообщают в штабе ООС.

"Сегодня на Донецком направлении наши защитники взяли в плен группу представителей вооруженных формирований РФ. Ими оказались жители оккупированных территорий: слесари, учителя, социальные работники. Всех их кремлевские власти насильственно мобилизовали в свою армию и хладнокровно отправили вперед как пушечное мясо", - отмечается в сообщении.

На видео группа пленных рассказывают, что их позвали на сборы выдали форму и сказали "постоять 3-5 дней пропуская машины". Одного на такие "учения" вызвал директор школы.

"Кроме того, сегодня воины полка Азов достойно встретили кадыровцев в степях Донбасса. Элитные войска РФ оказались обычным грузом "200", которым сейчас оккупанты массово заваливают Украину", - подчеркивают в штабе ООС.

Реклама

Ранее Главред писал, что пять человек погибли и пять ранены в результате удара по Киевской телебашне.

Читайте также: