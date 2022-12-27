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Ударим по Москве: генерал-разведчик рассказал о мощном вооружении для ВСУ

27 декабря 2022, 16:56
Вражеские аэродромы, корабли и подлодки – это законные объекты для ударов ВСУ, подчеркнул Николай Маломуж.
Бомбардировщики РФ Энгельс
На военных аэродромах РФ гремят взрывы / Maxar Technologies

Террористические атаки РФ по объектам гражданской инфраструктуры в Украине развязывают руки для ответных ударов по территории агрессора.

Украинский ВПК может выпускать ракеты дальнего радиуса действия и первые образцы уже есть. Об этом экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал в эфире Апостроф TV.

"С другой стороны, это и квадрокоптеры и другие системы, которые достают на 1000-1200 км. Это и ракетные системы и беспилотники, которые летят на 1000 км, а некоторые и на 2000 км могут нести боевую часть, которая наносит удары по тем целям, которые создают для нас наибольшую угрозу. Это аэродромы и самолеты Ту-95 и Ту-22 – стратегические бомбардировщики, несущие ракеты дальностью 600-800 км. Эти ракеты бьют по нашей инфраструктуре, жилым домам и энергетическим объектам. Согласно нормам международного и украинского права, даже российского или белорусского, такие действия квалифицируются как террор и геноцид. Но россияне сознательно идут на эти преступления", - пояснил он.

Собеседник уверен в том, что вражеские аэродромы, корабли и подлодки – это законные объекты для ударов ВСУ.

"Соответственно мы имеем полное право наносить удары по этим объектам. Мы это уже показали – и в Энгельсе, и в Крыму. И это только начало", - отметил он.

Генерал армии считает, что, если РФ будет затягивать войну и будет проводить террористические акции против мирного населения, Украине придется отвечать.

"Стратегически и потенциально мы можем достать и до Москвы, и даже до Урала. Есть у нас промышленные высокоточные объекты, которые могут обеспечить создание ракетных систем, которые бьют на 3,5 и на 10 тысяч км. Тем более есть практика на Южмаше, где создавалось чрезвычайно мощное вооружение", - добавил Маломуж.

Взрывы на авиабазе Энгельс

Напомним, в ночь на 26 декабря российском городе Энгельс на стратегическом аэродроме прогремели два взрыва. В Сети пишут о погибших и о поврежденных самолетах.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, еще 4 - получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Два взрыва один за другим прозвучали в 01:35 ночи по киевскому времени. До взрывов и вспышки был слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или реактивного самолета. В Сети появились видео с камер видеонаблюдения.

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Николай Маломуж война России и Украины ракетный удар
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