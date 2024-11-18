Удары вглубь РФ: применит ли Путин в ответ ядерное оружие - прогноз эксперта

В Кремле неоднократно напоминали Западу о так называемых "красных линиях".

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Кремль ждет официальной информации / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Википедия, УНИАН

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Путин ограничивается лишь угрозами о ядерном ударе

В Кремле ждут официальной информации относительно ударов по территории РФ

В воскресенье, 17 ноября многие иностранные СМИ сообщали, что США, Франция и Великобритания якобы разрешили Украине наносить удары по территории России, однако официальной информации украинская сторона пока не получила. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал в интервью Главреду, что на фоне заявлений об ударах вглубь РФ Путин снова может прибегнуть к ядерным угрозам.

На вопрос, возможно ли применение тактического ядерного оружия в ответ на разрешение США бить вглубь России или на сами удары, эксперт ответил, что на него нельзя дать однозначного ответа.

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"Сколько раз уже Россия говорила, что, мол, эту "красную линию" перейдете, и мы устроим вам Армагеддон. Мы третий год в ожидании Армагеддона со стороны России. И третий год Россия сама стирает начерченную собой "красную линию" и проглатывает ту пилюлю, которую мы ей засовываем. Поэтому сказать, когда именно Россия так отреагирует, сложно.", - рассказал Жданов.

Он также отметил, что, вероятно, в Кремле ждут официального подтверждения, после чего в России начнут комментировать решение об ударах дальнобойным оружием.

Удары в глубь РФ - последние новости

Как ранее писал Главред со ссылкой на СМИ, президент США Джо Байден впервые разрешил использование Украиной предоставленных США ракет большой дальности для ударов вглубь страны-агрессора России.

Впоследствии в издание Axios сообщали, что решение США разрешить Украине применять дальнобойные американские ракеты для ударов по территории страны-агрессора России якобы касается исключительно Курской области, где в боевых действиях на стороне РФ начали участвовать военные из КНДР.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что заявления об ударах дальнобойным оружием по территории РФ в медиа имеют скорее информационный характер. Он отметил, что страны-партнеры Украины на официальном брифинге должны прямо заявить, что в рамках международного права Украина имеет полное право воевать в контрвойне, а это делает любые удары по территории России юридически и фактически законными.

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