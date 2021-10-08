Угольная схема Медведчука: Баканов рассказал, чего не хватает для подозрения Порошенко

Петр Порошенко / УНИАН

В деле о поставках угля из террористических "ЛНР" и "ДНР" к ответственности могут привлечь 5-го президента Украины Петра Порошенко и бывшую главу Нацбанка Валерию Гонтареву, заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Как заявил он в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Офиса генпрокурора, для подозрения Порошенко и Гонтаревой пока не хватает доказательств.

Следственные подразделения работают для того, чтобы проверить эти версии (о санкционировании Порошенко и Гонтаревой покупки угля террористических организаций при посредничестве Виктора Медведчука, – ред). Если эти доказательства будут добыты, то мы выйдем к вам на брифинг", - сказал Баканов.

Он уточнил, что доказательная база по подозрению Медведчуку в государственной измене базируется не только на прослушивании его телефона, но и на показаниях свидетелей – бывших высокопоставленных чиновников, которые подтверждают его вину по инкриминируемой ему статье Уголовного кодекса.

Глава СБУ утверждает, что будет продолжаться отработка Гонтаревой и Порошенко на предмет соучастия в преступлении Медведчука.

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Читайте такжеПлевать на санкции: литовцы вместе с Медведчуком завезли немецкие фильтры в Крым – Схемы"В части вопроса относительно Петра Алексеевича - это на самом деле сложный вопрос. По состоянию на сегодня мы в интересах следствия не разглашаем других фигурантов, но учитывая то, что вы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию о причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно", - добавил Баканов.

Отметим, что на обнародованных аудиофайлах Медведчук упоминает фамилию Порошенко, а также главы Нацбанка Гонтареву в контексте того, что он получил санкции от них на сделку по покупке угля с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Новое дело против Медведчука:

8 октября Медведчуку объявили новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму.

Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Так, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР.

Российские власти имели планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР.

Впоследствии при содействии Медведчука и с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.