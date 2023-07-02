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Угрожали поломать ногу: сотрудники ТЦК ворвались в частный дом

Ангелина Подвысоцкая
2 июля 2023, 22:42 обновлено 2 июля, 23:03
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Военных возмутило то, что все угрозы владелец дома фиксировал на камеру мобильного телефона.
скандал с сотрудниками ТЦК
Сотрудники ТЦК ворвались в дом к местному жителю в Хмельницкой области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Хмельницкой области сотрудники местного ТЦК пришли домой к мужчине, чтобы вручить ему повестку. При этом они даже зашли внутрь дома и не хотели выходить несмотря на то, что мужчина много раз попросил их об этом. Видео уже разлетелось в Сети.

Военные даже начали угрожать мужчине, что сломают ему ноги. Это произошло в городе Деражня. Пока неизвестно, в какой именно день произошел инцидент.

Мужчину возмутило отношение сотрудников ТЦК и он пригрозил, что сейчас вызовет полицию. На что один из сотрудников начал говорить, что он полицейский, так что "полиция уже тут".

Военным не понравилось то, что все эти угрозы и действия мужчина снимал на телефон.

"На телефон снимать нельзя. Я – майор полиции. Я тебе покажу свое удостоверение. Я тебе сейчас ногу сломаю, выходи во двор. Ты сам себе ее сломаешь, и голову тоже, спорим? Когда будешь убегать от нас. Мы не врывались к тебе, я нормально вошел в дом", – говорил работник ТЦК.

Смотрите видео со скандальным инцидентом в Хмельницкой области:

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Позже военное положение и мобилизацию в Украине продлили фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов. В мае Рада продлила военного положение и мобилизацию еще на 3 месяца.

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