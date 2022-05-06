Украина договорилась с Польшей о безразрешительном проезде грузовиков с топливом

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши договорились об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Ракетные удары россии по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Цель команды Министерства инфраструктуры в этих условиях — полная либерализация международных грузовых перевозок для решения этой проблемы. Благодарен польской стороне за конструктивную работу", — отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он отметил, что новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики.

В дальнейшем, по словам Кубракова, будет продолжена работа по упрощению грузовых перевозок и созданию максимально простых и понятных правил для перевозчиков необходимых для Украины грузов.

Для безразрешительного въезда на территорию Польши перевозчикам горючего необходимо пройти регистрацию путем заполнения формы не позже, чем за сутки до пересечения границы.

В апреле Украина и Польша также договорились об увеличении объемов железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и мировые рынки через Европу. В частности, стороны создадут совместное логистическое предприятие в ближайшее время.

Как недавно сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, правительство Великобритании приняло решение отменить все без исключения пошлины и квоты на импорт украинских товаров.